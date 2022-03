CONFINDUSTRIA – TRENTO * ASSOENERGIA – ASSEMBLEA ANNUALE 2022: “ « FOCUS SU CARO ENERGIA – SOSTENIBILITÀ – CERTIFICAZIONI ESG »

16.39 - mercoledì 2 marzo 2022

Caro energia, sostenibilità e certificazioni ESG al centro dell’assemblea annuale di Assoenergia.

Il caro energia, che in questi ultimi mesi vessa imprese e famiglie, è stato al centro dell’Assemblea 2022 dei Soci di Assoenergia, che si è svolto nei giorni scorsi in forma mista, con la presenza a Palazzo Stella del Consiglio di amministrazione e l’assistenza in videocollegamento delle aziende Consorziate.

Nella sua relazione annuale, il Presidente Mario Dorighelli ha descritto la situazione e le azioni che il Consorzio ha messo in atto per fronteggiare questo particolare momento.

Il Presidente ha evidenziato nello specifico come un operato costante e attento negli anni abbia messo al riparo le aziende nei momenti più critici del 2021 e lo stia facendo anche nel 2022. Dorighelli ha poi toccato i temi di sostenibilità e certificazioni ESG: obiettivi che il Consorzio si è posto per migliorare la competitività sui mercati nazionali e internazionali delle aziende.

Investitori e consumatori premiano sempre più le aziende che seguono criteri ESG, ed allora le aziende hanno tutto l’interesse a indirizzare i propri sforzi in quella direzione e a comunicare la loro sensibilità verso queste tematiche attraverso sistemi di certificazione che vanno proprio a misurare l’impegno aziendale e i risultati ottenuti.

È dunque intervenuto all’Assemblea il Direttore Generale di Confindustria Trento, Roberto Busato, che ha offerto ai presenti una panoramica della situazione economica generale e ha descritto le azioni messe in campo sia da Confindustria Trento che dal Governo, anche a seguito della mediazione con la Confindustria nazionale.

Tutte le tematiche portate al tavolo dal Presidente Dorighelli sono state infine approfondite da Federico De Col, referente tecnico del Consorzio, che ha precisato ulteriormente

l’importanza di una struttura interamente dedicata all’energia e volta alla competitività del mondo industriale trentino.

L’Assemblea ha anche approvato i bilanci consuntivo 2021 e previsionale 2022.