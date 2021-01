AC TRENTO * CALCIO: « LA RETE DI ALIÙ CONSEGNA LA VITTORIA AI GIALLOBLÙ, A CAMPODARSEGO GLI AQUILOTTI SI IMPONGONO PER 1 A 0 »

XIl centravanti segna subito, Belcastro sfiora a più riprese il raddoppio. Mercoledì si torna già in campo contro la Luparense

Dopo tre pareggi di fila il Trento torna ad esultare. Al “Gabbiano” di Campodarsego i gialloblù vincono per 1 a 0 contro i padroni di casa e salgono a quota 26 in classifica con ancora tre gare da recuperare. Primo tempo dominato dalla squadra di Parlato, che nella ripresa controlla, sfiorando a più riprese il bis. Mercoledì si torna in campo per il recupero della decima giornata: altra trasferta, questa volta a San Martino di Lupari.

Mister Parlato deve fare a meno degli infortunati Affolati, Ferri Marini, Comper e Osuji, quest’ultimo uscito malconcio dal match di mercoledì contro l’Adriese, e dello squalificato Pattarello e si affida al consueto “4-3-1-2” con Cazzaro in porta e linea difensiva formata da Bran e Tinazzi sulle corsie esterne con Trainotti e Dionisi al centro. A metà campo Gatto agisce da playmaker con Pilastro e Caporali interni, mentre Belcastro completa il rombo di metà campo e opera da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Aliù e Rivi, quest’ultimo alla “prima” da titolare in maglia gialloblù.

Il Trento inizia con il piede premuto sull’acceleratore e, al primo vero affondo, l’ex Aliù sblocca il risultato: corre l’8′ quando Pilastro intercetta la sfera a metà campo, Belcastro pesca in verticale con un filtrante “a cinque stelle” il centravanti, che entra in area dalla destra e poi batte Trezza con una conclusione potente.

Due minuti più tardi Bran deve lasciare il campo per un problema muscolare: al suo posto entra Trevisan che si posizione a metà campo con Caporali che retrocede sulla linea difensiva. Lo stesso Caporali ci prova da fuori area sugli sviluppi di un corner, senza però trovare la porta. Si gioca praticamente solo nella metà campo di casa: al 18′ traversone di Rivi e colpo di testa di Aliù con la sfera che si accomoda a lato, mentre al 25′ Belcastro manca di un soffio il bersaglio con un fantastico destro a giro che si perde alto di pochissimo con il portiere immobile.

Il primo tempo si chiude con un botta e risposta: D’Appolonia calcia da dentro l’area verso la porta di Cazzaro, ma un superlativo Dionisi “mura” la conclusione del numero undici di casa e poi Belcastro cerca i pali direttamente su calcio piazzato, ma senza trovare la porta.

Nella ripresa il Campodarsego prova ad aumentare il ritmo: Gning ci prova da fuori area con la palla che termina alta e poi D’Appolonia, da pochi passi, incorna a lato. Tra i due tentativi patavini un’occasionissima per il raddoppio per il Trento: conclusione rasoterra di Pilastro e gran parata di Trezza, che devia in corner con la punta della dita.

I gialloblù nel finale vanno ancora vicini alla seconda marcatura: Belcastro sfiora il montante (73′) e poi centra un clamoroso palo (81′) dopo pregevole sponda di Aliù.

Il risultato non cambia più: al “Gabbiano” il Trento s’impone per uno a zero, cogliendo il primo successo del 2021, il settimo da inizio stagione. Mercoledì si torna già in campo, ancora in trasferta, per affrontare la Luparense nel recupero della decima giornata.

Il tabellino.

CAMPODARSEGO TRENTO 0-1

CAMPODARSEGO (4-3-1-2): Trezza; Boscolo Berto (20’st Tardivo), Montin, Gentile, Busetto; Callegaro, Finazzi (20’st Annoni), Gning; Conti (11’st Trovade); Akammadu (4’st Buonaventura), D’Appolonia.

A disposizione: Favaro, Santinon, Leonarduzzi, Scapin, Petrilli.

Allenatore: Alessandro Ballarin

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Bran (10‘pt Trevisan), Trainotti, Dionisi, Tinazzi; Pilastro (24’st Santuari), Gatto, Caporali; Belcastro (40’st Salviato); Aliù, Rivi.

A disposizione: Ronco, Amadori, Bonomi, Jashari, Contessa, Pinto.

Allenatore: Carmine Parlato

ARBITRO: Sacchi di Macerata (Singh di Macerata e Dervishi di San Benedetto del Tronto).

RETE: 8’pt Aliù (T).

NOTE: partita disputata a porte chiuse. Giornata soleggiata. Campo in discrete condizioni. Ammoniti Finazzi (C), Montin (C), Gning (C), Busetto (C), Caporali (T), Aliù (T), Rivi (T) e Dionisi (T). Calci d’angolo 3 a 3. Recupero 1’ + 4’.

Foto: Carmelo Ossanna