PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLA MEMORIA: « DOMANI LA VISITA GUIDATA VIRTUALE AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO, ALLE 12,00 LA LEZIONE TEATRALIZZATA “RIDERE NEI LAGER“ »

Festival della Memoria, domani la visita guidata virtuale al campo di concentramento.

Gli studenti delle superiori e la cittadinanza intera avranno domani l’opportunità di visitare virtualmente il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Una possibilità offerta nell’ambito del Festival della Memoria “Living Memory” creato dall’associazione “Terra del fuoco Trentino” in collaborazione con la Fondazione Museo storico e con il sostegno della Provincia autonoma di Trento.

Alle 10 e alle 20.30 di domani, lunedì 25 gennaio, basterà connettersi al sito www.terradelfuocotrentino.org/living-memory-on-air per seguire in diretta streaming la visita al campo con Diego Audero, che collabora come guida con il museo di Auschwitz-Birkenau e con il museo di Bełżec e di Treblinka. Audero si è occupato di IMI, internati militari italiani, deportati in Polonia, con una mostra itinerante e ha scritto tre libri: “Verso lo sterminio, breve storia del ghetto di Cracovia”; “600.000 NO, gli IMI in Polonia”; “Wojciech Narębski, dalla Siberia a Montecassino”.

Alle 12 è in programma invece la lezione teatralizzata “Ridere nei Lager”, a cura di Renato Forte – Robin Edizioni. Quest’ultima iniziativa è a cura dell’Associazione Nazionale Treno della Memoria.