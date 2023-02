FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / LEVICO TERME * INCIDENTE: « FRONTALE AUTO-MOTO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 133 DIR, SUL POSTO ANCHE L’ELISOCCORSO »

16.59 - martedì 21 febbraio 2023

Frontale auto-moto verso le 13.00 di oggi a Levico Terme, lungo la strada provinciale 133dir. Allertati i vigili del fuoco volontari di Levico Terme, impegnati nelle operazioni di supporto ai sanitari, nonché in quelle volte a mettere in sicurezza l’area, a ripristinare la sede stradale e a gestire la viabilità. Sul posto anche elisoccorso, ambulanza e carabinieri per i consueti rilievi.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Levico Terme