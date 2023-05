LEONARDI (FORZA ITALIA) * CONVENTION MILANO: « 50 MILITANTI DAL TRENTINO ALTO ADIGE, CON MAFFIOLETTI – DELEO – VETTORI »

15.46 - sabato 6 maggio 2023

Sì è tenuta a Milano la convention non stop di Forza Italia a cui hanno partecipato anche una cinquantina di militanti della Regione Trentino-Alto Adige Sudtirol, coinvolti dal coordinatore regionale Giorgio Leonardi. Erano presenti anche la vice coordinatrice Gabriella Maffioletti, il segretario organizzativo Antonio Deleo e il responsabile per l’Alto Adige Carlo Vettori.

Un evento di qualità con molti tavoli di lavoro alla presenza di manager di alto profilo e di ministri che hanno affrontato una pluralità di tematiche: l’importanza dell’autonomia differenziata, il problema energetico e ambientale, la gestione dei migranti e la necessità di supportare le imprese con interventi mirati quale la riduzione delle tasse sul lavoro.

Una kermesse di grande successo che ha registrato la partecipazione di moltissimi giovani under 25 provenienti da tutta Italia.

Molti gli interventi significativi che si sono succeduti tra cui quello dell’on. Casellati, del ministro degli Esteri on. Tajani, del ministro Pichetto e del presidente Eni.

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha concluso l’evento con il suo discorso videotrasmesso dall’ospedale San Raffaele, dove è tuttora in cura. Ha ricordato le radici di Forza Italia e parlato del futuro del partito e del suo ruolo centrale nel governo e in Europa con il Ppe. Come Forza Italia ha sottolineato vogliamo essere protagonisti, costruttivi e affidabili, conservando l’ identità del nostro partito, un partito liberale di centrodestra senza “estremismi”.

Forte e caloroso l’affetto dei militanti presenti presso gli East End Studios che lo hanno applaudito lungamente con grande affetto. Forza Italia c’è!

Giorgio Leonardi

Foto: il senatore Maurizio Gasparri, il Coordinatore regionale Giorgio Leonardi, l’onorevole Anna Maria Bernini