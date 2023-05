ON. URZÌ (FDI) * FORMAZIONE CLASSE DIRIGENTE: « OGGI A TRENTO, CON PINO MORANDINI – GIORGIO MANUALI – FRANCESCA GEROSA – MARCO GALATEO »

15.26 - sabato 6 maggio 2023

Fratelli d’Italia del Trentino continua a formare la propria classe dirigente verso le prossime elezioni. Seconda giornata di formazione oggi a Trento in una sala gremita ospite di eccezione e relatore l’ex consigliere regionale e magistrato Pino Morandini.

Oggetto della giornata e del dibattito che ne è seguito la struttura amministrativa della Provincia autonoma di Trento e della Regione e la sua organizzazione, il funzionamento del consiglio provinciale con i suoi organi (ad esempio le commissioni), i documenti attraverso cui i consiglieri possono incidere ma anche la giunta e le sue funzioni in cui presto FdI assumerà importanti responsabilità.

Una attenzione particolare anche al Consiglio regionale ed al quadro complessivo dell’autonomia come motore di sviluppo del territorio.

Francesca Gerosa, candidato a presidente per la Provincia di Fratelli d’Italia ha introdotto il dibattito assieme al referente regionale del Dipartimento formazione professor Giorgio Manuali, presente per Bolzano il coordinatore provinciale Marco Galateo.

Prosegue quindi a marce forzate il rafforzamento della squadra di governo che dovrà gestire il prossimo passaggio del partito di Giorgia Meloni al timone, assieme agli alleati del centrodestra, dell’autonomia.

La visione ovviamente è anche regionale considerato il grande sforzo messo in atto anche in provincia di Bolzano, grazie ad un rinnovato e perfetto accordo con Lega e Forza Italia, per proporsi come partner ideale di governo, forti di una chiara visione di governo dell’autonomia, alla Svp.

L’asse di collaborazione fra il Trentino e l’Alto Adige sarà quindi strategico. Anche di questo oggi si è parlato discutendo di strumenti dell’autonomia e della buona gestione degli organi legislativi ed esecutivi. L’esperienza di Pino Morandini è stata illuminante nell’indicare prospettive molto concrete. Fratelli d’Italia può dirsi ormai pronta.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale trentino Fratelli d’Italia