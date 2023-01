ON. URZÌ (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * PROGRAMMA PARTITO: « LE TESI SARANNO ELABORATE ENTRO FEBBRAIO, SOLO QUELLE SARANNO LE POSIZIONI UFFICIALI PER IL PERIODO AMMINISTRATIVO 2023/2028 »

12.03 - giovedì 19 gennaio 2023

Nei giorni scorsi in conferenza stampa è stato presentato il modello partecipativo che contrassegnerà l’attività di Fratelli d’Italia nelle prossime settimane per la redazione del progetto per il Trentino e di rafforzamento dell’autonomia in una forte collaborazione con il governo nazionale e la rappresentanza del partito in sede parlamentare.

Questo progetto prevede la partecipazione di esperti interni al movimento così come di tecnici di area dell’ambito della cosiddetta società civile e attivi nelle organizzazioni politiche e civiche del territorio.

In tal senso sono stati richiesti a tutti i dirigenti ed eletti del partito contributi e proposte che costituiranno la base di riflessione. E in tal senso va inteso anche, fuori dalla maliziosa e capziosa interpretazione fornita oggi da certa stampa, il contributo personale e di pregio del capogruppo in consiglio provinciale.

Fratelli d’Italia non ha tabù e non se li pone, affronterà la discussione nell’interesse esclusivo del Trentino e in questo senso proporrà le sue tesi programmatiche che saranno oggetto di confronto con le forze politiche della coalizione di futuro governo provinciale.

Questo è stato l’indirizzo raccolto anche in maniera piena e condivisa dalla proposta di candidata presidente della provincia Francesca Gerosa lanciata da Fratelli d’Italia come contributo al rafforzamento della coalizione.

Le tesi programmatiche saranno elaborate entro e non oltre il mese di febbraio e solo quelle saranno da considerarsi le posizioni ufficiali di Fratelli d’Italia per il periodo amministrativo 2023/2028.

Alessandro Urzì commissario provinciale FdI Trentino

Cristian Zanetti vice-commissario FdI Trentino