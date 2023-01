CIA (FDI TRENTINO) * REPLICA A QUOTIDIANO “L’ADIGE”: « ARTICOLO IN CUI NON MI RICONOSCO, NESSUN CONTRASTO CON FUGATTI E SEGNANA »

11.10 - giovedì 19 gennaio 2023

Sanità trentina del futuro, replica Cia (FdI):

“All’interno del documento la mia visione della sanità. Nessun contrasto con Fugatti e Segnana”.

Con riferimento a quanto apparso oggi su “L’Adige” nell’articolo a firma di Luisa Maria Patruno dal titolo: “Punti nascita, FdI supera il tabù chiusura”, amplificato in prima pagina con un roboante “Fratelli d’Italia -Lega, scontro totale”, ci tengo a precisare quanto segue visto che l’articolo ha assunto un taglio politico che non mi appartiene e nel quale non mi riconosco.

Nel presentare le mie idee a “L’Adige”, ho chiaramente specificato che le proposte contenute all’interno del documento non rappresentavano il programma di Fratelli d’Italia “per “rivoluzionare” la politica sanitaria” trentina, quanto piuttosto una serie di concetti – elaborati dal sottoscritto a seguito del confronto con alcuni professionisti sanitari – che ho intenzione di sottoporre all’attenzione del mio partito affinché venga costruito un progetto molto più organico da portare sul tavolo della coalizione dove, assieme alle altre forze politiche che compongono la maggioranza di centrodestra, verrà costruito il programma in vista delle elezioni provinciali previste per questo autunno.

Sottolineo infine come il mio contributo non parte dalla “critica alla gestione Segnana – Fugatti” quanto piuttosto dal fatto che il modello sanitario trentino impostato dal centrosinistra nell’ultimo ventennio ha portato purtroppo alla mancata riorganizzazione di una sanità centrata sulla territorializzazione dei servizi, sulla cura di prossimità, capace di assicurare servizi sanitari di qualità a tutti gli abitanti trentini: di valle o montagna, indistintamente, tanto più se si considera il progressivo invecchiamento della nostra popolazione. Un fattore, questo, non di secondaria importanza visto che l’edifico attuale all’interno del quale la politica sanitaria trentina deve muovere i propri passi trova le sue fondamenta in quanto deciso dalle Giunte di centrosinistra.

Cons. Claudio Cia

Presidente Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia