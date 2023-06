ON. URZÌ (FDI) * ” BUBBLES E FISH 2023 ” – ROVERETO (TN) * « IL TAGLIO DEL NASTRO, IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA »

18.46 - sabato 17 giugno 2023

Cibo, Urzì (FdI): taglio del nastro a Rovereto a nome del ministro Lollobrigida

L’Onorevole Alessandro Urzì, Deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore per il partito del Trentino Alto Adige, ha inaugurato la kermesse Bubbles & Fish 2023 in rappresentanza del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. L’evento alla sua prima edizione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di imprese del mondo del food & beverage. L’obiettivo è quello di valorizzare due eccellenze italiane, di rendere i piatti a base di pesce di largo consumo e di diffondere la conoscenze della sua enorme gamma di qualità. Aspetto non secondario sul quale si è voluto puntare anche durante i dibattiti è la volontà, da parte di tutti gli attori in campo, di puntare sulla qualità della filiera di trasformazione nazionale che rende anche un prodotto pescato all’estero unico per la qualità grazie alle nostre competenze e alla nostra cultura culinaria. A tali fini è necessario puntare sulla formazione dei cuochi e sulla valorizzazione delle scuole alberghiere, mettendo in piedi una cosiddetta politica di sistema perfetta.