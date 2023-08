MAESTRI (PD) * AMMINISTRATIVE PAT: « GIUNTA COMUNALE SAN MARTINO DI CASTROZZA, ATTENZIONI PUBBLICHE SCAMBIATE CON IL CONSENSO PRIVATO »

16.07 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Attenzioni pubbliche scambiate con il consenso privato. La Giunta comunale di San Martino di Castrozza si schiera apertamente con la destra di Fugatti e travolge la correttezza del comportamento istituzionale. Ma questa non è una campagna elettorale! Questa è la versione alpina di “Alice nel paese delle meraviglie”, perché qui ogni giorno ci offre appunto una “meraviglia”, figlia di una fantasia piena di ossequio, come quella del tutto eccezionale di un Sindaco e di una Giunta comunale che, nell’esercizio delle loro funzioni e quindi non al bar in una serata di bagordi o in una cena privata, sponsorizzano ufficialmente un candidato presidente ed una coalizione, infischiandosene di ogni minima decenza istituzionale ed utilizzando addirittura strumenti di comunicazione propri dell’Istituzione.

E così, ogni limite è ormai superato, confermando la vergogna di una “campagna acquisti” portata avanti da Fugatti e dai suoi sodali che si traduce in una semplice, quanto pericolosa, equazione: attenzioni pubbliche in cambio di consenso privato. Questa non è democrazia. Questo è regime del più spudorato e che ricorda altri allineamenti, altre gratitudini, altri podestà e fors’anche altri “scambi”. Il Primiero di Schnitzler, Freud e Buzzati lascia il posto alla Sicilia di Sciascia ed è una sostituzione che fa male a tutti, ma soprattutto al Trentino ed alla sua democrazia.

Cons. Lucia Maestri

Consiglio Provincia Trento (Pd del Trentino)