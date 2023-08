CASA AUTONOMIA.EU * ELEZIONI TRENTINO: « POLITICA O AMMINISTRAZIONE? È UN ABOMINIO IL COMUNICATO ISTITUZIONALE IN FACEBOOK DEL COMUNE DI PRIMIERO S. MARTINO CASTROZZA » (VIDEO)

12.26 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Politica o amministrazione? Il Primiero si fa coraggio cercando di dissimulare. Non sono trascorse nemmeno 24 ore dalla nostra denuncia sulle scorrette commistioni tra politica e amministrazione, che sulla pagina social del Comune di Primiero San Martino è comparso un comunicato che dal punto di vista istituzionale si manifesta come un vero e proprio abominio.

In pratica, la Giunta comunale invita pubblicamente a votare il governo provinciale in carica ascrivendo come principale motivazione, quella di aver ricevuto “attenzioni” (contributi?) dall’attuale esecutivo provinciale.

Al di là del fatto che gli stanziamenti a favore dei territori, oltre ad essere frutto di scelte politiche, sono un diritto dei territori stessi, va segnalato che il Primiero, da questo punto di vista, non è certo all’anno zero. Anzi. Tutte le amministrazioni passate hanno cercato di fare qualcosa.

Specificatamente rispetto al collegamento San Martino Passo Rolle poi, alla Giunta Fugatti vanno piuttosto imputati cinque anni di lungaggini burocratiche. Il costruendo impianto è rimasto fermo al palo pur con un progetto pensato da tantissimi anni. Per questo, partito con un preventivo di trenta milioni di euro, oggi è in fase di appalto (speriamo?) per sessanta. Con un gravissimo dubbio, tutto buttato sulle spalle della Comunità locale.

Chi gestirà un attrezzo dai simili costi di gestione? Sarà in grado il sistema delle imprese locali di tenerselo in “groppa”? Tutte risposte che, pare, la Giunta Fugatti si è guardata bene dal dare, scaricando la responsabilità al tessuto d’impresa locale.

Accantoniamo però le sopra citate questioni spinose, perché il territorio saprà affrontarle nel migliore dei modi. Intanto sottolineo soltanto il peccato di cinque anni buttati via.

Rimane tutta invece la sorpresa che provoca un’amministrazione comunale che in fondo, a volerla guardare tutta, non sta facendo altro che cercare di dissimulare la realtà. Afferma di rifiutare un approccio ideologico politico dove invece di politica ce n’è eccome.

La tanto decantata come civica, “Lista Spinelli” è in realtà una normalissima lista di destra. Spinelli è infatti regolarmente iscritto da anni alla lega. Ha pellegrinato regolarmente a Pontida e sostiene un presidente della LEGA. Candidato che per altro ha già promesso la vicepresidenza ai destrissimi Fratelli d’Italia. Più destra di così?

E’ più che comprensibile, che poi si voglia far passare per sostegno corale quello di una per altro rispettabilissima figura femminile che però sempre a destra si schiera!

Nel frattempo, il gossip locale narra delle malcelate intenzioni andate a cattivo fine di un primo cittadino tentato da tempo ad un lancio di se stesso verso piazza Dante. Probabilmente, l’aver tergiversato così a lungo lo ha infine portato a decidere per la desistenza.

Forse, la questione è connessa agli scarsi risultati che i sondaggi consegnano all’unica lista di Fugatti ancora aperta. Molti chiamati, pochi eletti sembrano il destino dei fedeli di Spinelli, con l’unica certezza disponibile da subito. Le dimissioni da Sindaco.

Possiamo capire ma non condividere. Qui, la confusione tra il piano istituzionale e quello politico elettorale si fa davvero pesante.

*

Michele Dallapiccola

Paola Demagri

Movimento Casa Autonomia.eu

LINK FACEBOOK COMUNE PRIMIERO SAN MARTINO CASTROZZA

“Siamo in un momento in cui il Primiero, anche grazie a molte infrastrutture che verranno realizzate nei prossimi anni, sta riprendendo interesse per un rilancio da tanti anni atteso”, sottolineano Sindaco e Giunta comunale.

In vista delle imminenti elezioni provinciali, il Comune intende intraprendere una linea che possa accompagnare l’Amministrazione, soprattutto alla luce dei progetti e delle molte opere in campo per i prossimi anni. Una sfida non semplice, che ha impegnato intensamente in questi mesi l’intero Esecutivo, sollecitando uno sforzo ulteriore per la comunità locale, con lo sguardo rivolto al futuro.

“Non ho mai fatto mistero – spiega il Sindaco Daniele Depaoli – che la mia priorità fosse quella di seguire ed amministrare l’ente per il quale sono stato eletto, a grande maggioranza, meno di tre anni fa. Lasciare poco dopo metà mandato, per ambire ad uno scranno provinciale, non sarebbe stato coerente verso l’impegno preso con gli elettori nel settembre del 2020. Inoltre ci troviamo in una fase molto delicata, nella quale bisognerà mettere a terra le importanti risorse e progetti che questa Giunta provinciale, dopo anni di promesse a vuoto fatte nel passato, ha progettato, finanziato ed anche appaltato sul nostro territorio. Siamo in un momento in cui il Primiero, anche grazie a queste infrastrutture che verranno realizzate nei prossimi anni, sta riprendendo interesse per un rilancio da tanti anni atteso, sia in termini di iniziative pubbliche che private.

Riteniamo dunque come Giunta, che sia giusto non interrompere questa esperienza amministrativa con la candidatura del Sindaco in Consiglio provinciale, ma di portarla a termine nel pieno rispetto del programma elettorale e dei patti presi con gli elettori. Al tempo stesso, ci sembra giusto, alla luce dell’attenzione che questo Presidente ha sempre manifestato per la valle, proporre una figura di primo piano del nostro territorio, per dar modo agli elettori primierotti che condividono questa linea, di potersi riconoscere anche in una proposta concretamente locale. Non una scelta politica o partitica – sottolinea il Sindaco – ma una sfida, al di fuori da ogni ideologia per dare voce realmente al nostro territorio. Fortunatamente, le elezioni provinciali, permettono ancora di votare le persone.

Per questo, apprezzando il lavoro fatto dal Presidente in questi anni, pur in assenza di rappresentanti primierotti in Consiglio provinciale, riteniamo di esprimere il nostro sostegno alla lista “Fugatti Presidente”, che si presenta appunto al di fuori dagli schemi dei partiti e delle civiche tradizionali, ma cercando di dare risposte a chi ormai fa fatica a trovarle. Proprio per dare questa possibilità all’elettorato, sempre e solo qualora si senta in linea con il nostro pensiero, abbiamo raccolto la disponibilità del nostro Vicesindaco Antonella Brunet di mettersi a disposizione, con grande senso civico, per una candidatura in questo gruppo apartitico ed apolitico.

Lo scopo è quello di proporre, alle prossime elezioni provinciali, una valida, credibile ed instancabile candidata da proporre a chi sta apprezzando l’operato di questa Amministrazione e al tempo stesso, non interrompere il corso del nostro mandato elettorale comunale, che le dimissioni del Sindaco (necessarie per la sua candidatura) avrebbero comportato. Tutto questo nell’ottica di salvaguardare e rendere prioritari gli interessi della valle e dell’Amministrazione che ci siamo da sempre impegnati a portare avanti”.

“Si tratta di una decisione importante – conclude il Vicesindaco Antonella Brunet – che ho condiviso con i colleghi di Giunta e ho accettato con senso di responsabilità, non senza trepidazione, ma che può essere una grande opportunità per la nostra comunità. Lavorando insieme, in collaborazione con la Provincia, anche il nostro territorio potrebbe avere finalmente una voce a Trento. E’ tempo di scelte coraggiose per tutti, da affrontare insieme – termina Brunet – fatte di passi concreti, per il bene dell’intera collettività, che ci chiama, oggi più che mai, ad uno sforzo di grande unità”.

Guarda gli interventi del Sindaco, Daniele Depaoli e del Vicesindaco, Antonella Brunet