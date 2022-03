FDI / TRENTINO-ALTO ADIGE * SOLIDARIETÀ: « AIUTIAMO IL POPOLO UCRAINO, AL VIA LA CAMPAGNA RACCOLTA GENERI PRIMA NECESSITÀ (A TRENTO PASSAGGIO ZIPPEL 25/3 – 9.30/12.30) »

14.49 - giovedì 24 marzo 2022

Parte anche in Trentino-Alto Adige la campagna di raccolta di generi di prima necessità e farmaci per le popolazioni dell’Ucraina. Già venerdì 25 marzo, assieme ai punti di raccolta allestiti in Alto Adige sarà inaugurato quello per il Trentino preso la sede di Fratelli d’Italia in passaggio Zippel 6 nel capoluogo.

Dalle 9.30 alle 12.30 per più settimane, tutti i venerdì, sarà possibile consegnare ciò che poi attraverso le organizzazioni di volontariato con cui Fratelli d’Italia ha attivato una collaborazione sarà trasferito direttamente in loco per dare un sostegno concreto alle popolazioni colpite dalla guerra. Altri punti di raccolta saranno allestiti nelle prossime settimane in tutto il resto del Trentino e dell’Alto Adige

A fianco dell’iniziativa avviata dal dipartimento Terzo settore di Fratelli d’Italia saranno attive non solo le strutture del partito ad ogni livello, ma anche i Gruppi consiliari.

L’emergenza è umanitaria, Fratelli d’Italia è un partito sovranista e l’Ucraina è un paese aggredito nella sua sovranità. È questa la ragione per cui siamo dalla parte degli aggrediti e non degli aggressori, perché la sovranità è un valore assoluto, non solo per gli italiani.

Così in una nota il Coordinatore e Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì.

—

Segreteria Fratelli d’ Italia – Trentino