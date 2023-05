DAL RÌ (UDC – TN/TAA) * ” DOLOMITI PRIDE – TRENTO E ROVERETO: « CHE LE DANZE FESTANTI SIANO UN MOMENTO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ALLUVIONATI »

16.40 - lunedì 22 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In attesa di vedere la città tappezzata di manifesti di chi al mattino inneggia alla parità di genere ed al pomeriggio addita come reazionaria la pretesa di associare il genere al patrimonio cromosomico, ci auguriamo che le danze festanti patrocinate dai sindaci di Trento e Rovereto, nel mezzo di arcobaleni multicolori, possano essere un momento dì concreta solidarietà per le popolazioni alluvionate del ravennate.

Se i folcloristici danzatori saranno un po’ di meno del preventivato, sarà sicuramente perché parte di loro sarà impegnata, con le proprie colorate bandiere, in Emilia Romagna, con i volontari della Protezione Civile trentina.

Certo che, il “prima la festa” di cui tanti manifesti riempiranno i muri tra poche ore, stride non poco con la contingenza ed i morti che l’hanno segnata. Tuttavia l’organizzazione ha già anticipato che per solidarietà con JJ4 sfilerà anche un orso in tutù multicolore cui nessuno negherà un abbraccio affettuoso.

*

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il TAA