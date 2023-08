LEAL * GRANDI CARNIVORI: PRAMPOLINI, « IN TRENTINO UN ALTRO ORSO INVESTITO E FERITO DA UN’AUTO, STIAMO PROVVEDENDO AD UN ACCESSO AGLI ATTI »

14.39 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

L’incidente è avvenuto il 29 agosto alle ore 21 a Vezzano, in Valle dei Laghi, zona popolata da orsi, soprattutto mamme con cuccioli. Un orso è stato investito da un’auto ed è fuggito; se confermata l’ipotesi che sia ferito rimarrà probabilmente in zona. Leal ha raccolto le confidenze di un abitante del luogo che conferma come, con tutta probabilità, l’orso incidentato fosse una femmina con cuccioli e che i Forestali la stanno cercando per evitare che possa costituire un pericolo per gli abitanti.

Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL chiarisce: “LEAL sta provvedendo ad un accesso agli atti. Quello che sta accadendo è solo un’ulteriore conferma dell’inadeguatezza della regione Trentino per la tutela degli orsi e la salvaguardia della popolazione. LEAL da anni si è unita al coro di etologi ed esperti di plantigradi che vedono nella realizzazione di corridoi faunistici l’unica via percorribile per mettere in sicurezza gli orsi, i cinghiali e la piccola fauna selvatica”.

LEAL si augura che l’animale, se ferito, possa essere curato e rilasciato, anche se la liberazione non rientra nelle modalità di gestione degli orsi della Provincia. Grazie a questi passaggi privilegiati per la fauna si abbatterebbero i rischi per gli esseri umani che vivono sul territorio e diminuirebbero le possibilità di predazioni e d’incidenti stradali.