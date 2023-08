ROSSI (GRUPPO MISTO PAT) * ELEZIONI TRENTINO: « SPOT ELETTORALI SUL SITO COMUNE DI PRIMIERO S. MARTINO DI CASTROZZA, NEMMENO AI TEMPI DELLA “MAGNADORA” ACCADEVANO COSE SIMILI »

14.22 - mercoledì 30 agosto 2023

Spot elettorali sul sito istituzionale del comune di Primiero San Martino di Castrozza. Nemmeno ai tempi della “magnadora” accadevano cose simili. L’utilizzo politico/partitico a pura propaganda elettorale di un sito istituzionale è non solo evidente ma anche sfacciatamente motivato: siccome sono arrivati i “finanziamenti” allora si deve votare per il governo provinciale e non solo, “siamo costretti a candidare con loro”.

Non entro nel merito dei “finanziamenti” (peraltro da tempo programmati da altri è dovuti). Ciò che più conta è la dimostrazione di come la nostra Autonomia sia sempre più’ridotta a un mero “collocamento” di risorse totalmente privo di rispetto dei ruoli istituzionali. E che ne sia complice e artefice un sindaco fa ancora più male. Povero Trentino.

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo misto)

Già Presidente Provincia autonoma Trento