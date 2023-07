PAT * NUOVO PONTE SULL’ADIGE: FUGATTI, « INTERVENTO UTILE PER MIGLIORARE IL COLLEGAMENTO FRA ALA E AVIO, COSTO 20 MILIONI »

07.07 - sabato 1 luglio 2023

Nuovo ponte sull’Adige, finanziata l’opera da 20 milioni.Le risorse garantite nell’aggiornamento delle opere provinciali. Fugatti. “Intervento utile a migliorare il collegamento fra Ala e Avio”.

La Giunta provinciale, con delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti, ha inserito nella programmazione delle opere provinciali le risorse per il nuovo ponte sull’Adige previsto tra la statale 12 del Brennero e la strada provinciale 90 ad Avio. La spesa complessiva prevista e finanziata ammonta a 20.100.000 euro. Il progetto, che riguarda il territorio sul quale è già in corso l’intervento di potenziamento e messa in sicurezza del casello autostradale di Ala/Avio da parte di Autobrennero, punta ad unire adeguatamente le sponde che nel tempo hanno ospitato importanti realizzazioni sia sul fronte produttivo che in termini di insediamenti abitativi.

Nel frattempo, prosegue il percorso d’intesa con le amministrazioni locali volto ad individuare la migliore soluzione tecnica e di collocazione per la nuova infrastruttura.

“L’obiettivo – spiega il presidente Fugatti – è migliorare il collegamento tra i territori di Ala e Avio, realizzando un tracciato ulteriore rispetto a quello che ad oggi è l’unica connessione esistente tra le due sponde. Mi riferisco al tratto situato tra Vò Sinistro e Vò Destro, che presenta alcune criticità per il transito in particolare dei mezzi pesanti per ristrettezza e raggi di curvatura”.

“Il nuovo collegamento – prosegue Fugatti – assicurerà un tracciato alternativo all’attuale e contribuirà a favorire l’accessibilità agli abitati di Ala e Avio. Ecco perché questa nuova opera, sulla quale fin da subito abbiamo coinvolto gli enti locali e le comunità per la scelta sulla proposta che sarà ritenuta più idonea, è importante al fine di migliorare la sicurezza e della fluidità del traffico, nonché alla riduzione del transito, in particolare di mezzi pesanti, dagli abitati interessati dalle strade esistenti”.