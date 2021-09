PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « RESIDENZA SACRO CUORE – BOLOGNANO DI ARCO, RIATTIVATO IL NUCLEO DI 13 POSTI LETTO FINO AL 31 DICEMBRE »

Riattivato il nucleo Covid presso la Residenza Sacro Cuore di Bolognano di Arco.

In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologica, che nel mese di agosto ha registrato una ripresa dei contagi, la Giunta provinciale oggi ha deliberato su proposta dell’assessore alla salute la necessità di riattivare il nucleo Covid presso la struttura Residenza Sacro Cuore di Bolognano d’Arco, gestita dal Gruppo Spes.

Il provvedimento riattiva provvisoriamente il nucleo di 13 posti letto fino al 31 dicembre 2021.

I posti letto saranno utilizzati per assistere persone positive asintomatiche che richiedono cure temporanee con un basso impegno sanitario, provenienti da strutture ospedaliere, dalle RSA o dal territorio.

Il finanziamento della struttura, che dovrà rispettare anche i protocolli di accesso, organizzativi e clinici previsti per la presa in carico dei pazienti con sospetto Covid-19, è stimato in circa 220.000 euro. Tale spesa sarà riconosciuta all’ente gestore a partire dalla messa disposizione del nucleo, che avverrà entro la prima decade di settembre e trova copertura finanziaria nell’ambito del Riparto 2021 delle risorse del servizio sanitario provinciale.