11.54 - domenica 27 febbraio 2022

La guerra non ha mai un volto umano, uccide senza vincere. Fa crescere l’inimicizia tra le persone, getta i popoli l’uno contro l’altro. Popoli con la stessa cultura, religione e lingua. Non è come in una partita di calcio, una tifoseria non le si addice, è paradossale.

In questo tempo drammatico di lacerazioni, io scelgo di sperare e di Pregare come se tutto dipendesse da Dio. È l’unica cosa che posso fare concretamente.