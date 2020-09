PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EDILIZIA ABITATIVA: « FISSATI I TERMINI PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE, POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 28/9 AL 18/12 »

Edilizia abitativa: dal 28 settembre al 18 dicembre le domande di alloggio a canone sostenibile.

I nuclei familiari che si trovano in una condizione economica o patrimoniale insufficiente ad acquistare una propria casa di abitazione o ad accedere al libero mercato delle locazioni, possono beneficiare di un alloggio a canone sostenibile e di contributi integrativi sui canoni di locazione, come prevede la legge provinciale in materia di edilizia pubblica.

Ieri, la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alle politiche sociali, ha fissato i termini per la raccolta delle domande che potranno essere presentate dal 28 settembre al 18 dicembre 2020 presso le Comunità di Valle o il Comune di Trento.