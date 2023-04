ITAS TRENTINO * VOLLEY – PLAY OFF: “ MONZA SUPERATA 3-0 A DOMICILIO IN GARA 4, DI NUOVO IN SEMIFINALE SCUDETTO “

23.30 - domenica 2 aprile 2023

Il quinto successo stagionale (su sei complessivamente disputati) sulla Vero Volley spalanca le porte della quindicesima Semifinale Play Off Scudetto (su venti partecipazioni complessive) all’Itas Trentino. Superando oggi per 3-0 a domicilio, come era già accaduto lo scorso 6 novembre, la compagine brianzola, Kaziyski e compagni hanno infatti chiuso il conto nella serie dei Quarti di Finale già in gara 4, guadagnandosi la possibilità nei prossimi dieci giorni di poter lavorare in palestra senza dover giocare ulteriori partite prima dell’inizio della Semifinale.

La prima di due opportunità per superare il turno d’apertura del tabellone finale è stata capitalizzata stasera all’Arena di Monza dai gialloblù, che dovranno però attendere sino a Pasquetta per conoscere il nome dell’avversario da sfidare nel prossimo turno del tabellone: Modena o Piacenza, che proprio in tale data giocheranno la quinta ed ultima sfida del loro confronto.

Il match odierno in Brianza ha confermato la crescente condizione tecnica, fisica e mentale dei trentini, bravi a replicare colpo su colpo nei primi due set ad una Monza che a più riprese ha provato a fare la voce grossa, infrangendosi però contro la concretezza della squadra di Lorenzetti nella fase di break point. A capitalizzare le tante occasioni procurate su ricostruita in ogni set ci hanno pensato Lavia (11 punti col 57% in attacco e tre dei cinque ace totali dei suoi), Kaziyski (12 col 50%) e Michieletto (12 col 58%, infermabile in pipe), ben serviti da uno Sbertoli in grande serata. Visti anche i risultati emersi dagli altri campi, l’Itas Trentino è l’unica squadra ad aver già conquistato la qualificazione in semifinale.

La cronaca di gara 4.

L’Itas Trentino si presenta al completo in Brianza, con anche il secondo palleggiatore Depalma a referto dopo due assenze consecutive; Lorenzetti riparte quindi dal sestetto che ha vinto otto giorni prima la terza sfida: Sbertoli al palleggio, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Podrascanin e Lisinac centrali, Laurenzano libero. Monza risponde con Kreling in regia in diagonale a Grozer, Davyskiba e Maar in posto 4, Galassi e Di Martino al centro, Federici libero.

L’inizio è equilibrato ma forse troppo nervoso da parte dei padroni di casa, che sul 7-7 iniziano a sbagliare troppo, concedendo il fianco agli ospiti che con Kaziyski scappano sul 10-7. Il time out di Eccheli è provvidenziale, perché alla ripresa i brianzoli tornano subito sotto (11-11) coi servizi di Davyskiba (anche un ace diretto) e gli attacchi di Grozer. Trento non ci sta e riparte con Kaziyski e il muro di Podrascanin (16-14), trovando nuovamente il +3 con un attacco in ricostruita dello stesso Matey (20-17). La Vero Volley si riavvicina di nuovo due volte (21-20 e 23-22 dopo essere stata sotto 23-20), prima di cedere sul nuovo spunto gialloblù col servizio del capitano (25-22 col punto risolutore di Nelli, appena entrato per alzare il muro al posto di Sbertoli).

Monza prova a reagire in avvio di secondo set, ma la sua partenza sprint (0-3) viene subito stoppata dagli ospiti, che con Lavia e Kaziyski (un ace a testa), prima pareggiano i conti a quota quattro e poi mettono la freccia (7-5, time out Eccheli). Monza risale la china con Grozer (14-13), ma poi subisce un altro break pesante da parte dei gialloblù (20-16), che indirizza definitivamente il parziale, chiuso dall’Itas Trentino già sul 25-20 con Michieletto.

Sull’onda dell’entusiasmo, i gialloblù partono alla grande anche nel terzo periodo (3-1 e 6-4), spinti in avanti dalla propria ottima fase di break, fra muro e battuta. Podrascanin abbassa la saracinesca su Grozer e Galassi e proietta i suoi sul +4 (10-6), poi ci pensa Lavia ad aumentare il gap anche con un ace fortunoso; sul 14-8 esterno Eccheli ha già spesso tutti i time out a disposizione. La sua squadra prova a rialzare la testa con Maar e Grozer (15-12 e 16-15), ma poi è ancora il muro trentino a scavare la differenza (20-16) e ad offrire la passerella finale verso il meritatissimo 3-0, che giunge sul 25-19 con un ace di Lavia.

“E’ stata una partita molto impegnativa, ma sapevamo che sarebbe andata così perché in questa stagione nessuno ha avuto vita facile a Monza – ha commentato al termine di gara 2 l’Assistant Coach dell’Itas Trentino Francesco Petrella, a cui l’allenatore Angelo Lorenzetti stasera ha lasciato il microfono in mixed zone stasera – . Abbiamo dimostrato quanto volessimo questa vittoria e questa qualificazione e siamo ovviamente molto contenti; la nostra fase di break point ha funzionato molto bene, agevolata da una fase di cambiopalla che veniva in maniera fluida.

Poter avere qualche giorno in più per lavorare in vista della serie di semifinale sarà un bel vantaggio che cercheremo di sfruttare in ogni modo, sia dal punto di vista fisico sia da quello tecnico e tattico”. Per l’Itas Trentino, che rientrerà a Trento già nella notte, ora una decina di giorni senza partite prima di iniziare la quindicesima Semifinale Play Off Scudetto della sua storia; gara 1 è infatti in programma giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena (ore 20.30), indipendentemente dall’avversario da sfidare in semifinale, tenendo conto della miglior posizione in regular season sia rispetto a Modena, sia rispetto a Piacenza (nel prossimo weekend protagoniste della sfida di spareggio).

Di seguito il tabellino di gara 4 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 giocata stasera all’Arena di Monza.

Vero Volley Monza-Itas Trentino 0-3

(22-25, 20-25, 19-25).

VERO VOLLEY: Davyskiba 11, Di Martino 1, Grozer 14, Maar 11, Galassi 2, Kreling 1, Federici (L); Szwarc, Zimmermann, Marttila, Pirazzoli. N.e. Magliano, Rossi, Beretta. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Podrascanin 5, Sbertoli 2, Lavia 11, Lisinac 5, Kaziyski 12, Michieletto 12, Laurenzano (L); Nelli 1, Džavoronok, N.e. D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Goitre di Torino e Piana di Carpi (Modena).

DURATA SET: 29’, 27’, 30’; tot. 1h e 26’.

NOTE: 3.930 spettatori, incasso non comunicato. Vero Volley: 4 muri, 6 ace, 14 errori in battuta, 10 errori azione, 48% in attacco, 45% (13%) in ricezione. Itas Trentino: 8 muri, 5 ace, 13 errori in battuta, 6 errori azione, 56% in attacco, 42% (22%) in ricezione. Mvp Michieletto.

Foto: Marco Trabalza