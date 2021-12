APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * FESTE NATALIZIE 2021: « RADIO DEEJAY IN DIRETTA FINO A VENERDÌ 31 DICEMBRE, AD INTRATTENERE IL PUBBLICO SARÀ RUDY ZERBI »

19:14 - 27/12/2021

Radio Deejay in diretta da Madonna di Campiglio. Le Feste natalizie 2021 scrivono un nuovo capitolo della collaborazione tra Madonna di Campiglio e Radio Deejay che, nell’ultima settimana dell’anno, da oggi a venerdì 31 Dicembre, trasmetterà una parte della programmazione giornaliera in diretta dallo “studio alpino” allestito nella centralissima piazza Sissi.

Al mattino, dalle 7 alle 10, la diretta sarà condotta da Rudy Zerbi da Campiglio assieme a Laura Antonini (in collegamento da Roma) mentre nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, saranno Andrea & Michele, amici e attenti frequentatori di Madonna di Campiglio, di Pinzolo e della Val Rendena, a intrattenere il vastissimo pubblico nazionale di Radio Deejay comunicando anche l’atmosfera della montagna in inverno: senza dubbio la stagione dello sci, ma anche di tante altre opportunità per vivere gli spazi naturali all’aria aperta, di occasioni per farsi coinvolgere dal calore dell’ospitalità alpina, di momenti per regalarsi il piacere della buona cucina e dello shopping. In sintesi, il fascino dell’inverno sulle Dolomiti condito con ottima musica e raccontato con il linguaggio della radio.

Le cinque ore di diretta giornaliera saranno accompagnate da una serie di spot promozionali su Madonna di Campiglio e la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta.

Il programma che, fino a pochi giorni fa, prevedeva l’intervento dal vivo di alcuni cantanti e artisti di primissimo piano, è stato ridotto e riformulato a seguito delle nuove regole introdotte con il nuovo “Decreto Natale 2021”.

Progetto sostenuto da Azienda per il Turismo in stretta collaborazione con il Comune di Pinzolo.

Thanks to: Buddybank – powered by UniCredit, Briko, Afterlabel, Lifully by Caffeina/Chiesi.