ALDO COLLIZZOLLI * AREE EDIFICABILI: « URBANISTICA – CONSUMO SUOLO, SONO SCONCERTATO DALLA PRESA DI POSIZIONE DI RENZO GUBERT »

20.21 - domenica 26 marzo 2023

Gentile direttore Franceschi,

Gubert e le aree edificabili. Posto che non sono un estimatore della compagine che governa la città di Trento, targata Piccoli/Ianeselli, mi lascia sconcertato la presa di posizione dell’ex senatore Renzo Gubert in materia di scelte urbanistiche (disciplina in cui mi sono laureato) quali la così detta “edificazione zero”.

In ossequio al motto tanto caro alla casa delle libertà (ognuno faccia ciò che vuole) il Gubert lamenta che ogni cittadino non possa edificare là dove possieda un pezzo di terreno, qualsivoglia l’ubicazione. Imputa a posizioni “tecnocratiche colorate di verde” tali scelte, dimenticando che la legge, a maglie larghe, porta il nome di un suo sodale ai tempi della Democrazia cristiana.

Ricorda a Marcello Carli, un tempo suo delfino, di essere coerente con il programma elettorale presentato (contenente un indiscriminato via libera alle prime case) che aveva da candidato sindaco. Programma che, ahimè, raccolse il, rispettabile e dignitoso 2,84%. Ora che è in maggioranza, dice il nostro: lo faccia rispettare.

La norma in questione è solo una regola di buon senso a fronte di un irresponsabile e generalizzato consumo di suolo, che in Trentino è enorme. “Nel 2021 il consumo di suolo non solo non rallenta ma riprende a correre con maggiore forza a un ritmo insostenibile” (cit.), non serve un urbanista per certificarlo.

La sua è solo una richiesta volta ad accontentare i diversificati appetiti delle varie “rendite” edilizie di valle, collina e/o città, tanto cara alle destre di tutti i tipi. Il nostro, forte dello 0,65 % di consensi di lista e di 34 voti di preferenza personale (risultati delle elezioni comunali 2020), su 53.000 voti validi, chiede di veder edificate tutte le aree libere, magari anche quelle di cui può essere direttamente o non dirittamente (uno di quei 34) interessato. Bel modo di intendere la politica.

Aldo Collizzolli

Borgo Lares (Tn)