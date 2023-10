FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * REPLICA A IANESELLI: « FONDI PNRR E BYPASS, IL PRIMO CITTADINO PENSA DI RIUSCIRE A TERMINARE L’OPERA PER METÀ 2026? »

16.19 - venerdì 27 ottobre 2023

Ianeselli ci accusa di non sapere che i fondi del PNRR sono rigidamente vincolati a scadenze precise? Non possiamo che sorridere davanti a chi pensa di non arrivare a terminare un Hub Intermodale facendo slittare l’inizio dei lavori di un paio di mesi per consentire alle attività del centro cittadino di lavorare al meglio nel periodo natalizio, ma crede testardamente di riuscire a terminare per metà 2026 un Passante Ferroviario dal valore di oltre un miliardo e duecento milioni di euro.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.