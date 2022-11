CIA (FDI) – QUESTION TIME * SALUTE: « AUMENTO DIAGNOSI TUMORI A DIMARO FOLGARIDA, LA PROVINCIA DI TRENTO È IN POSSESSO DI UN’ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE? »

10.08 - venerdì 04 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si inoltra il file della Question time depositata dal Cons. Cia a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini di Dimaro Folgarida, preoccupati dall’aumento del numero di diagnosi di tumore che interesserebbe i cittadini (di diverse fasce d’età) che abitano in quel territorio.

Tale interrogazione verrà discussa nell’aula del Consiglio provinciale di Trento martedì 8 novembre 2022.

///

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

(Articolo 155 del Regolamento interno)

Aumento diagnosi tumori Dimaro Folgarida:

la Provincia è in possesso di un’analisi delle possibili cause?

Secondo numerose segnalazioni giunte al sottoscrivente, da diverso tempo si sta registrando – presso il territorio del Comune di Dimaro Folgarida in Val di Sole – un preoccupante aumento delle diagnosi di neoplasie che interesserebbe un ampio spettro della popolazione (uomini, donne, fasce d’età 0-49; 50-69 e oltre i 70 anni d’età). Una presenza tumorale che parrebbe in controtendenza con il resto del territorio e poco comprensibile se si considerano i dati della popolazione residente. Pare inoltre che tale situazione sia stata portata all’attenzione dell’Apss da parte dei medici di medicina generale. Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere se essa sia a conoscenza della grave problematica sopraesposta, quanti siano i pazienti interessati, quali siano le tipologie di tumore e se sia in possesso di un’analisi circa le possibili cause a cui ascrivere questo fenomeno.

*

Cons. Claudio Cia