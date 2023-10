GALATEO (FDI) * BRENNERO: « RIMOSSA LA BANDIERA ITALIANA, EPISODIO INACCETTABILE AL QUALE REAGIREMO CON FERMEZZA »

12.18 - venerdì 27 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Nelle scorse ore la bandiera italiana è stata rimossa da ignoti vandali al confine del Brennero, dove è stata anche cancellata con vernice bianca la scritta “Italia”. Lo ha segnalato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Brennero Giuseppe Sabatelli.

“Si tratta di un episodio inaccettabile al quale reagiremo con fermezza. Il voto a Sven Knoll ed ai secessionisti del Südtiroler Freiheit porta ad un innalzamento del livello di tensione antitaliana in provincia di Bolzano di cui gli altoatesini avrebbero volentieri fatto a meno. Gli atti vandalici a Brennero ai danni del tricolore si ripetono da anni e sono una chiara espressione del sentimento di odio separatista e antitaliano che ha ripreso vigore in provincia di Bolzano.

Subito dopo aver ottenuto un eccellente risultato alle elezioni provinciali, anche con voti italiani, puntando sulla sicurezza, tema che Fratelli d’Italia condivide, Sven Knoll, il leader dei secessionisti di Südtiroler Freiheit ha tirato immediatamente fuori uno dei suoi storici cavalli di battaglia e proposto nuovamente il doppio passaporto austriaco per gli altoatesini di lingua tedesca. Condizione questa che, se si avverasse, costituirebbe il primo passo per l’annessione dell’Alto Adige all’Austria.

Ci opporremmo con fermezza a questa pericolosa e incettabile deriva separatista e a qualsiasi minaccia all’unità, all’integrità e alla sovranità nazionale del territorio italiano. Invitiamo tutte le forze politiche a condannare pubblicamente questo atto di vandalismo e di odio antiitaliano che innalza inutilmente il livello di tensione in Alto Adige e a lavorare insieme per promuovere la comprensione e la coesione tra le diverse comunità linguistiche che convivono pacificamente nella nostra provincia.” Lo ha dichiarato il consigliere provinciale e regionale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.