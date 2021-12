CEI * COVID: « IL CARDINALE BASSETTI È RISULTATO POSITIVO QUESTA MATTINA AL TAMPONE MOLECOLARE, È IN ISOLAMENTO NEL SUO APPARTAMENTO »

18:06 - 25/12/2021

Il Cardinale Presidente positivo al Covid-19. “Al Signore che viene affido tutti gli ammalati e quanti sono segnati dalla sofferenza”.

“In questo momento rinnovo l’invito, che faccio a me stesso, a non cedere allo sconforto. Al Signore che viene affido tutti gli ammalati e quanti sono segnati dalla sofferenza. Che il Bambino Gesù doni pace! La nascita di un bambino è il segno della vita che continua, della speranza che rinasce”. Lo afferma il Cardinale Presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, risultato positivo questa mattina al tampone molecolare al Covid-19.

In questo momento il Cardinale è isolato nel proprio appartamento nell’Arcivescovado di Perugia-Città della Pieve. In questa giornata di festa, dice il Cardinale, “dobbiamo ricordare che la nascita di Gesù è la celebrazione di un dono che viene dato in qualsiasi condizione ci possiamo trovare, anche nella malattia e nella sofferenza. Accompagniamoci nella preghiera vicendevole”. Il Cardinale Presidente aveva già contratto il virus poco più di un anno fa, guarendo dopo alcune settimane di ricovero ospedaliero.