ON. URZÌ * ELEZIONI PROVINCIALI: « PLAUSO A GALATEO E SCARAFONI, FRATELLI D’ITALIA DETERMINANTE ANCHE IN ALTO ADIGE »

11.38 - venerdì 27 ottobre 2023

Plauso a Galateo, Scarafoni ed alla lista – Urzì: FdI divenuta determinante anche in Alto Adige. Ad alcuni giorni dalle elezioni provinciali, completato il quadro delle analisi non in preda alle semplici emozionalità, posso sinceramente esprimere la mia piena soddisfazione come coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per il risultato del partito in Alto Adige.

Il 6% maturato peraltro su una base elettorale che sappiamo essere prevalentemente di lingua italiana significa rapportato a livello nazionale un ampio 24% che ad elezioni amministrative costituisce un risultato di assoluta eccellenza. Il plauso va a chi ha saputo rappresentare con coerenza e costanza una linea politica improntata sui valori e non sulle convenienze, ad iniziare dal consigliere provinciale uscente Marco Galateo che ha guidato la squadra con competenza e una visione strategica che oggi ci rende pronti ad affrontare sfide di governo senza rinunciare a nulla di quello che siamo e di quanto il partito vale.

Insomma pronti ma non ad ogni costo. Lo abbiano detto e lo ripetiamo. Vince sempre anche la squadra e in questo bisogna dire che rispetto a tornate precedenti i risultati delle singole candidature hanno messo in evidenza numerose personalità vincenti all’interno del partito che saranno decisive in tutte le sfide future. Tutti coloro che hanno partecipato a questa competizione saranno parte delle scelte future del partito.

Complimenti vivissimi alla consigliera provinciale Anna Scarafoni che si è fatta da sola strada nell’esperienza politica che arricchisce il partito di una competenza tecnica estremamente preziosa. Nella testa della classifica i risultati eccellenti del capogruppo di Bolzano Alessandro Forest che ha sfiorato le 4 cifre, dell’assessore di Laives Bruno Borin, della consigliera comunale meranese Zampieri, di quello di Bolzano Tritan Myftiu, di quello di Bressanone Antonio Bova e del segretario amministrativo e consigliere a Bolzano Stefano Stagni seguiti da una lista in ogni caso radicata e riconosciuta.

Con queste forze oggi il partito si prepara anche ad affrontare il congresso provinciale in una armonia di visione e di prospettiva che lo rende centrale delle dinamiche dei prossimi cinque anni in Provincia di Bolzano. Non c’è che esserne orgogliosi.

Alessandro Urzì

Coordinatore regionale FdI