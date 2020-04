ASIF CHIMELLI – PERGINE VALSUGANA (TN) * #DISTANTIMAVICINI06: « I BAMBINI SI RACCONTANO IN QUESTA NUOVA QUOTIDIANITÀ, CON MESSAGGI VOCALI E LETTERE »

L’emergenza Coronavirus ha determinato la chiusura temporanea di tutti i nidi e delle scuole dell’infanzia gestite da ASIF CHIMELLI, ma la comunità educativa che abita ogni servizio continua ad essere aperta e viva, nonostante le distanze.

Attraverso il progetto #DistantiMaVicini06, l’ente strumentale del Comune di Pergine Valsugana incaricato della gestione e del coordinamento unitario dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni ha attivato, in collaborazione con la cooperativa Città Futura, una corrispondenza che ha permesso di mantenere viva la relazione tra il personale dei nidi “Il Castello”, “Il Bucaneve”, “Il Girasole” e delle scuole dell’infanzia “Gb1”, “Gb2” e “Roncogno”, e le oltre 570 famiglie che li frequentano abitualmente.

Attraverso lettere, messaggi vocali, brevi video, educatrici ed insegnanti si impegnano a raggiungere a cadenza settimanale tutti i bambini e le famiglie dei propri servizi per offrire loro un pensiero di vicinanza e affetto, dando a piccoli e grandi l’opportunità di raccontare e raccontarsi in questa nuova quotidianità.

Grazie alla regia del proprio coordinamento pedagogico, ASIF CHIMELLI ha scelto di implementare un progetto unitario e condiviso, che mira a porsi in ascolto e valorizzare ciò che i bambini stanno facendo a casa, sostenendo mamme e papà nel riscoprirsi capaci di condividere con i propri figli “un tempo buono”, nonostante le legittime fatiche e preoccupazioni.

Per continuare a connettere e connettersi ai tanti adulti che hanno a cuore la crescita dei bambini e dei ragazzi della comunità perginese e non solo, ASIF CHIMELLI ha inoltre inaugurato una pagina Facebook ufficiale consultabile al link https://www.facebook.com/AsifChimelli/.

Una piazza virtuale, ma soprattutto uno spazio pensato, aggiornato quotidianamente, per raccontare le proprie attività, offrire spunti di riflessione su tematiche educative in chiave 06 anni e mettere in circolo “buone pratiche”: dai buoni libri per l’infanzia letti dalla voce delle stesse educatrici, a iniziative selezionate adatte a tutta la famiglia, fino alle ricette dei cuochi dei propri servizi.

