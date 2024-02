APT VAL DI SOLE (TN) * “SNOWKITE“: « SFRUTTARE IL VENTO PER SURFARE SULLA NEVE, UNA DISCIPLINA CHE ABBINA ADRENALINA E CREATIVITÀ »

09.28 - lunedì 12 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sfruttare il vento per surfare sulla neve. In Val di Sole impazza lo snowkite. Al Passo Tonale prosegue (con successo) una delle esperienze “Wow” promosse dall’ApT: una disciplina originale, diversa dalla consueta sciata, che abbina adrenalina e creatività, richiamando un numero sempre crescente di praticanti. E che permette di ammirare, con altri occhi, panorami suggestivi.

Surfare sulla neve, trascinati dalla spinta del vento. Per chi va alla ricerca di un’esperienza inedita, certamente diversa rispetto all’abituale sciata, lo snowkite rappresenta la soluzione ideale: una disciplina che si sta rapidamente diffondendo in Italia. Anche in Val di Sole, dove il numero di persone che la praticano è in costante aumento. Sarà per la combinazione di adrenalina e creatività che la rendono altamente spettacolare, ma non per questo meno sicura. Anzi. Come nel kitesurf, anche nella sua versione invernale, ci si muove sui manti nevosi con lo snowboard o gli sci sotto i piedi controllando la vela (kite, appunto) per mezzo di una barra. Ovviamente, la presenza del vento è una condizione imprescindibile: per volteggiare nell’aria e abbracciare dall’alto il magnifico panorama 15 nodi sono la misura ideale, ma possono bastarne pure 8-10 per dar sfogo alla voglia di acrobazie sulla neve.

Il Passo Tonale – parola di esperti – è una delle località più idonee per soddisfarla, vuoi perché qui Eolo soffia frequentemente e con un’intensità adeguata, vuoi per le ampie distese di coltre bianca, che consentono di approcciarsi allo snowkite con la massima tranquillità, guidati dagli istruttori della Nikite Snowkite School. L’area dove praticarlo è divisa in due zone: un pianoro più basso con un campo scuola, separato e delimitato da bandiere e da una manica vento; e uno con un pendio, dedicato ai più esperti. L’attività, inserita tra le WOW Experience, si svolge ogni mercoledì e venerdì mattina, fino al culmine della stagione invernale.

“La Val di Sole è un territorio, per conformazione e vocazione, che si presta particolarmente a iniziative e attività tali da consentire di vivere la neve in modo originale e coinvolgente, proprio come lo snowkite: oggi è fondamentale costruire delle esperienze “su misura”, che vadano incontro ai gusti e alle richieste di un pubblico sempre più esigente. La programmazione sia della stagione invernale sia di quella estiva non può non tener conto di questa necessità”, spiega Fabio Sacco, direttore di ApT Val di Sole.

Per raggiungere il campo scuola occorre proseguire oltre la seggiovia Valbiolo, sul versante trentino del Tonale. Tutti i dettagli sono consultabili a questa pagina: https://www.visitvaldisole.it/it/esperienze/sfidando-eolo .