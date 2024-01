COMMISSIONE EUROPEA * VON DER LEYEN ED I MEMBRI DEL COLLEGIO AL FORUM ECONOMICO MONDIALE DI DAVOS: « FOCUS SU CLIMA – INNOVAZIONE – SALUTE GLOBALE »

13.39 - venerdì 12 gennaio 2024

La presidente von der Leyen e i membri del collegio partecipano al Forum economico mondiale di Davos. La presidente Ursula von der Leyen parteciperà al Forum economico mondiale che si terrà a Davos, a partire dalla prossima settimana. Martedì 16 pronuncerà un discorso alla sessione di apertura alle ore 11: 20 CET, che sarà trasmesso in diretta su EbS.

Anche altri membri del collegio si recheranno in Svizzera durante la settimana per partecipare al Forum: si tratta dei vicepresidenti esecutivi Valdis Dombrovskis e Maroš Šefčovič, dei vicepresidenti Věra Jourová e Dubravka Šuica e dei commissari Paolo Gentiloni, Stella Kyriakides, Kadri Simson, Iliana Ivanova e Wopke Hoekstra, che parteciperanno a panel e conferenze dedicate ai rispettivi settori di competenza, in particolare alla cooperazione per accelerare l’azione per il clima, agli ecosistemi di innovazione energetica, all’innovazione, al commercio di materie prime critiche, alla salute globale, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale.