COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * VVF DRO (TN): « DOPO L’OK DEL CONSIGLIO COMUNALE PER RECLUTARE VOLONTARI SENZA REQUISITI FISICI, PERCHÉ ORA RITARDI E RESISTENZE? »

Il Consiglio comunale di Dro, su proposta del locale Corpo dei Vigili del Fuoco, ha approvato all’unanimità la proposta di consentire che del Corpo facciano parte anche volontari che, pur non essendo in possesso di tutti i requisiti previsti per far parte dei VV.FF. (per lo più si tratta di requisiti fisico-sanitari) possano comunque farvi parte come ausiliari impiegabili in operazioni per le quali non è necessario essere completamente in possesso dei requisiti previsti. Queste persone non sarebbero esposte a rischi particolari, ma potrebbero aiutare il lavoro dei VV.FF. liberandoli da impegni più o meno burocratici e organizzativi che il Corpo deve affrontare.

Purtroppo – malgrado le assicurazioni fornite – vi sarebbero ritardi e forse anche resistenze ad accogliere la decisione del Consiglio comunale di Dro da non meglio precisati “organismi centrali” che stanno rinviando qualsiasi decisione in merito.

Considerato che è interesse generale assicurare l’efficienza dei corpi dei VV.FF., al meglio delle loro possibilità e che, ragionevolmente, non sembrano esserci questioni che giustifichino il non accoglimento della decisione del Consiglio comunale di Dro, interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

se sia a conoscenza del problema prospettato;

se condivida quanto deciso dal Consiglio comunale di Dro in merito alla proposta del locale corpo dei VV.FF.;

se intenda, infine, sollecitare una decisione – auspicabilmente favorevole – da parte degli organismi centrali competenti.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde