UIL * RAPPORTO AMMORTIZZATORI SOCIALI – PRIMO BIMESTRE 2024: « IN TRENTINO ALTO ADIGE AUTORIZZATE 656.201 ORE (+ 30,3%) »

19.03 - venerdì 5 aprile 2024

Rapporto UIL Ammortizzatori sociali – ore autorizzate nel I Bimestre 2024. Ecco la pubblicazione dei dati Inps del I Bimestre 2024 che consente al Dipartimento Lavoro, Coesione sociale, territorio della UIL Nazionale di proporre delle analisi e dei raffronti con il primo bimestre dell’anno passato.

A livello regionale per il Trentino Alto Adige sono state autorizzate per il totale degli ammortizzatori sociali e cioè Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria e in Deroga e Fondo Solidarietà Trentino e Alto Adige c/o Inps ben 656.201 ore (+ 30,3% rispetto al medesimo bimestre 2023) pari 1930 unità in sospensione a zero ore. Tale percentuale ci colloca all’11° posto a livello Nazionale.

Questo risultato è dato da un incremento della Cig Totale del 29,8% da 498.047 a 646.601ore e delle ore FIS del 76,9% da 5.426 a 9.600. A livello provinciale ai primi tre posti per il più alto numero di ore autorizzate, rispetto al primo bimestre 2023 compaiono Crotone, Biella e Taranto con Bolzano all’8°posto. .

A Trento e Bolzano, con un’inversione del trend storico, troviamo una diminuzione trentina delle ore di CIG Totale rispetto sempre al 1° bimestre 2023 dello -48,3% ( da 395.009 a 204.198 ore ed una maggiorazione altoatesina del 329,4% ( da 103.038 a 442.403 ore).

Se sussistono problemi nella manifattura trentina, più che altro nel settore cartaio e chimico, l’Alto Adige, più legato al mercato tedesco ed al suo momento di rallentamento, soffre appunto nell’export verso quel mercato, non più lanciatissimo come fino all’ anno passato e ciò, provoca un utilizzo maggiore degli ammortizzatori sociali.

