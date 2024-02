ELENA ADAMI E GRUPPO SCUOLA * V COMMISSIONE PAT: « NESSUN SOSTEGNO AL DDL DEGASPERI, TOCCHERÀ AD ONDA POPOLARE LA DIFESA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA »

11.19 - sabato 24 febbraio 2024

Toccherà ad Onda popolare la difesa della scuola dell’infanzia. Lunedì scorso è approdato in V commissione il DDL sulle scuole dell’infanzia proposto dal consigliere provinciale di Onda popolare Filippo Degasperi, un’iniziativa che verteva essenzialmente su tre temi, bambini con bisogni educativi speciali (BES), prolungamento del calendario scolastico e gestione delle risorse messe in campo per la sua realizzazione.

Nelle scuole dell’infanzia attualmente vengono accolti 24 bambini per sezione: come prima cosa si proponeva che nel caso in cui fossero presenti bambini con bisogni educativi speciali, il numero massimo per ogni sezione venisse ridotto di due unità per ogni bambino con bisogni educativi speciali. Questo evidentemente per creare contesti inclusivi, sempre più “a misura di bambino”, non dimenticando che il numero di casi con bisogni educativi speciali è da alcuni anni in costante crescita.

L’altro punto riguardava il tema del prolungamento delle attività delle scuole dell’infanzia al mese di luglio, un tema che nella scorsa legislatura è stato molto dibattuto e che ha portato alla imposizione del nuovo calendario, nonostante la contrarietà dell’intera categoria. La proposta del DDL era quella di uniformare il calendario delle scuole dell’infanzia con quello della primaria, come ha fatto la vicina provincia di Bolzano.

Nel mese di luglio, utilizzando le risorse che attualmente sono destinate al prolungamento della scuola dell’infanzia, i servizi conciliativi potrebbero offrire attività ludico/ricreative alle famiglie che effettivamente necessitino di questo servizio, dando loro la possibilità di poter scegliere tra proposte diversificate, ma tenendo anche fortemente in considerazione i bisogni del bambino dopo dieci mesi di scuola.

La campagna elettorale che si è conclusa qualche mese fa aveva lasciato intravedere possibili “aperture” al dialogo sull’undicesimo mese di scuola dell’infanzia, non solo da parte di alcuni esponenti del partito dell’assessore Gerosa, ma anche di altre forze politiche che siedono nei banchi della minoranza.

Tuttavia il DDL presentato dal consigliere Degasperi non è stato sostenuto da nessuna delle forze presenti al tavolo della V commissione, né di maggioranza, né di minoranza, a dispetto delle intenzioni espresse in campagna elettorale.

A fronte di tutte queste solite giravolte della politica, la coalizione di Onda popolare è l’unica che tiene fede agli impegni espressi in precedenza e che intende rappresentare e tenere insieme in modo equilibrato le legittime aspirazioni e i diritti degli insegnanti, i bisogni dei bambini e delle famiglie.

Elena Adami con il Gruppo Scuola Onda popolare