DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * AGENZIA APPALTI E CONTRATTI PAT: « DIRIGENTE GENERALE APAC, LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI MA SE PER QUALCUNO NON VA BENE SI CAMBIA »

lavoratori e settori economici per l’emergenza covid) l’articolo 28, responsabile dell’esclusione del candidato (omissis) viene modificato evidentemente su misura. Infatti nemmeno 10 giorni dopo, con deliberazione n. 690 del 22 maggio, preso atto della novella, “tenuto conto delle particolari competenze al dirigente” che verrà preposto all’UMSe istituita in febbraio e sopra richiamata nonché dell’opportunità “di ampliare la platea dei possibili candidati” (evidentemente 8 era un numero troppo esiguo e 9 il numero perfetto) la Giunta decide di riaprire il bando chiuso, modificarlo per tenere conto delle novità adeguando i requisiti di accesso in modo da far rientrare in corsa l’escluso.

Siccome l’appetito vien mangiando e probabilmente le aspettative di qualche aspirante andavano oltre la preposizione ad una banale Unità di missione semplice cosa decide la Giunta? Il 4 settembre 2020 con deliberazione n. 1334, per il “potenzimento del ruolo di APAC”, visto che nell’Amministrazione provinciale le figure dirigenziali “che posseggono le necessarie competenze” non possono essere distolte, (eccetto la dirigente generale Ferrario evidentemente), si decide l’attivazione di una procedura, sempre ai sensi del’articolo 28 della legge sul personale e quindi senza l’ormai desueta formula del concorso pubblico, per l’assunzione del direttore generale di APAC. Vien da chiedersi come abbia fatto finora APAC a sopravvivere.

Non solo. Contemporaneamente si procede alla soppressione dell’UMse per la promozione della partecipazione dell’economia del territorio agli appalti pubblici isituita giusto 6 mesi prima. Evidentemente le necessità allora individuate non erano così “impellenti”.

Inutile rilevare che tra i pochi (4) aspiranti all’incarico di direttore generale di APAC ritroviamo “in pole” come rileva la stampa proprio il candidato che, senza la modifica normativa di maggio non avrebbe nemmeno corso le qualifiche.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere