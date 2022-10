CONSORZIO TRENTINO BONIFICA * CONVEGNO: « FOCUS SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ED IL LORO IMPATTO NEI TERRITORI, AL MUSE DI TRENTO (14/10 – 09.30)

15.25 - mercoledì 12 ottobre 2022

Quali conseguenze e ripercussioni dei cambiamenti climatici sull’agricoltura trentina? A questa domanda cercherà di dare risposte il convegno promosso venerdì prossimo al Muse dal Consorzio Trentino di Bonifica, l’ente di diritto pubblico che opera in favore della tutela dagli allagamenti da Roverè della Luna a Rovereto attraverso opere di salvaguardia dei terreni agricoli, degli insediamenti urbani e delle infrastrutture.

Al centro della riflessione le profonde trasformazioni innescate dal “global warming” in tutti i continenti ed in particolare nell’arco alpino con estati sempre più calde alternate ad improvvise e dirompenti precipitazioni, anche a carattere grandinigeno, ed inverni altrettanto miti e siccitosi.

In questa difficile congiuntura l’acqua è diventata un bene prezioso anche per il Trentino, territorio storicamente ricco di risorse idriche grazie all’ambiente montano e alle grandi riserve naturali rappresentate dai ghiacciai. L’innalzamento delle temperature è causa del progressivo ritiro dei ghiacciai e del riscaldamento degli strati superficiali della crosta terrestre, fenomeni che a loro volta innescano profonde trasformazioni socio economiche sia in ambito turistico, con la diminuzione delle precipitazioni nevose, sia in ambito agricolo, con l’innalzamento progressivo del piano colturale ed agronomico. Questa situazione chiama in causa la necessità di un’accorta e lungimirante politica di gestione della risorsa idrica con opportuni interventi di captazione e contenimento in quota e l’estensione a tutte le colture dell’irrigazione a goccia con adeguati sistemi tecnologici che ne garantiscano l’oculata gestione e la razionalizzazione.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, del sindaco di Trento Franco Ianeselli e delle rappresentanze del mondo agricolo e cooperativo, il convegno entrerà nel vivo con la relazione di Andrea Giuliacci, meteorologo di Meteo Expert, docente presso l’Università di Bologna e conduttore delle previsioni meteo sui telegiornali delle reti Mediaset che interverrà sul tema “Cambiamenti climatici: difendere l’acqua e difendersi dall’acqua”.

Dopo l’analisi della situazione storica legata al progressivo innalzamento delle temperature, Giuliacci traccerà un quadro della situazione attuale e delle prospettive future con una valutazione previsionale del mutamento climatico nel XXI secolo concernente la progressiva diminuzione delle precipitazioni e l’emergere di fenomeni meteorologici ancora più estremi.

In questo quadro risulta pertanto interessante il profilo previsionale offerto dall’esperienza dell’ANBI, l’Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue a cui aderisce anche il Consorzio Trentino di Bonifica. Il Direttore generale di ANBI Massimo Gargano, a cent’anni dall’avvio delle bonifiche integrali sul territorio nazionale, interverrà sul tema: “1922-2022 Centenario della moderna bonifica: sfide ed impegni del sistema dei Consorzi di bonifica ed irrigazione per la difesa del suolo e la gestione dell’acqua”.

Fra le novità della giornata ci sarà la presentazione a cura di Claudio Geat, già direttore del Consorzio e storico del fiume Adige, del nuovo libro curato dal CTB “Dalle bonifiche allo sviluppo sostenibile”. Il contributo di Geat proseguirà con un intervento sul rapporto fra “Adige e Consorzio di Bonifica: dagli interventi idraulici alle sfide ambientali”.

Una disamina della situazione per quanto riguarda la realtà trentina spetterà a Alberto Bellin e Riccardo Rigon del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Trento con le relazioni “Conseguenze dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche del Trentino” e “Strumenti di supporto alla gestione della risorsa idrica dal bacino idrografico alla pianta”.

Il quadro globale, nazionale e locale offrirà l’opportunità al convegno di presentare un bilancio degli interventi realizzati in provincia di Trento e soprattutto di individuare lo scenario che descrive il cambiamento di paradigma del Consorzio Trentino di Bonifica che nei prossimi anni, oltre alle consolidate esperienze nell’ambito della salvaguardia dagli allagamenti del territorio agricolo ed urbano, sarà chiamato a svolgere un ruolo di primo piano sia nel processo di razionalizzazione della risorsa idrica, sia come soggetto protagonista dello sviluppo locale ed agricolo in particolare della montagna trentina.

Questa prospettiva verrà delineata nelle relazioni del direttore del Consorzio Michele Bernabè “Verso la bonifica 4.0: i nuovi interventi del CTB in favore dello sviluppo economico ed ambientale del territorio trentino” e del Presidente Luigi Stefani “Il futuro delle bonifiche, dell’agricoltura e delle politiche ambientali e il ruolo del Consorzio Trentino di Bonifica”.

Il bilancio di questa esperienza e le prospettive future delle politiche di bonifica in ambito provinciale e nazionale verranno tracciate da Giulia Zanotelli, Assessore Agricoltura e Foreste Provincia Autonoma di Trento e da Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

Nel corso dei lavori verrà proiettato il nuovo filmato del CTB dedicato al territorio dell’Adige.

Moderatore: Walter Nicoletti, giornalista e conduttore di “BuonAgricoltura”.