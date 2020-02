APSS TRENTINO * “PORTE APERTE IN CARDIOLOGIA“:  « IL 16/2 PER FARE IL PUNTO SULLE NOVITà E I RISULTATI NEL CAMPO DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI »

Bed manager, Sonographer, tele cardiologia: parole che sembrano proiettarci nel futuro, ma che di fatto fotografano il presente. Oggi la nostra salute è sempre più supportata dall’innovazione tecnologica, grazie alla quale si stanno facendo passi da gigante in campo medico, con l’introduzione nella pratica clinica di straordinarie possibilità di cura, inimmaginabili fino a poco tempo fa. A fronte di cambiamenti così rapidi è necessario però fermarsi a ripensare questa evoluzione, per capire da dove si è partiti, dove si è arrivati e dove si vuole andare. Proprio con questo obiettivo è stato organizzato l’incontro «Porte aperte in cardiologia.

L’innovazione nella cura delle malattie cardiovascolari tra tecnologia, organizzazione e comunicazione», domani dalle 9 in poi nell’auditorium dell’ospedale Santa Chiara. La giornata, aperta alla cittadinanza, vede la partecipazione di diversi professionisti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Il convegno sarà l’occasione per fare il punto sulle novità e i risultati nel campo delle malattie cardiovascolari e conoscere la passione e l’impegno che sono alla base di questi successi: si parlerà di quanto di nuovo e positivo si può fare oggi e di quanto ancora rimane da studiare e approfondire per migliorare la salute di chi soffre di patologie cardiovascolari, la principale causa di mortalità nei paesi occidentali. Sarà un momento di confronto importante non solo per i professionisti e gli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto per i pazienti.

In un mondo sempre più complesso si sente la necessità di innovare, non solo gli strumenti classici di cura (farmaci e interventi con nuovi dispositivi), ma anche gli strumenti organizzativi e di comunicazione, mezzi altrettanto fondamentali e potenti per raggiungere l’obiettivo di migliorare le cure dei pazienti. Il convegno vuole affrontare l’innovazione nel senso più ampio del termine: oltre alle testimonianze delle associazioni dei cardiopatici in Trentino ci sarà anche un momento dedicato all’etica, fondamentale guida nelle scelte di salute.