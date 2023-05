DEPRETTO E GOI (FDI) BONA (IMPEGNO PER MORI) SCARABELLO (LEGA) – MOZIONE * EX AREA PICCOLI: « PROGETTO COMPLESSIVO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA »

11.12 - martedì 9 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

MOZIONE EX AREA PICCOLI PROGETTO COMPLESSIVO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.

Con la presente mozione gli scriventi consiglieri Erman Bona, Paola Depretto Ernesto Goi e Silvana Scarabello Vettore, chiedono quanto segue. Nelle ultime settimane è stata – finalmente – ripresa la discussione sulla destinazione dell’ex area Piccoli acquistata dal Comune, con del. della Giunta del 31/12/2018 n. 178.

Come noto, la p.ed 1068 c.c. Mori si trova lungo la statale 240 tra il rio Cameras e il centro storico di Mori. La sua attuale destinazione urbanistica, come è stato riferito nella serata del 17 aprile u.s. in assemblea pubblica, pare essere quella di cui all’art. 38 c. 5 – Aree per attrezzatura e servizi pubblici di livello locale.

Il Comune ha chiesto e ottenuto un supporto provinciale per il processo partecipativo e per la sua gestione ha incaricato, con det. del responsabile del servizio ing. G. Mazzurana n. 531/2022 dd. 23/11/2022 la ditta AGENDA 21 Consulting srl di Padova.

A tal fine, la Giunta ha promosso un percorso “partecipativo “ per acquisire dalla popolazione idee e, dalla stampa, sono apparsi alcuni indirizzi tesi a realizzare nell’area un parco urbano e parcheggi.

Con questo percorso si intende arrivare ad una proposta progettuale sull’area condivisa con la popolazione, in conformità alla attuale previsione urbanistica dell’area.

Un momento “pubblico” del percorso si è svolto in due occasioni: nella serata del 17 aprile u.s. appunto e, da quanto si è appreso, nel pomeriggio del 4 maggio presso la Biblioteca In detta assemblea/incontri, ai quali sottoscritti consiglieri sono stati invitati pochi giorni prima. In detta assemblea si è scoperto che l’assessore Berti, il Sindaco e i “tecnici”della Agenda 21, avevano invitato – in precedenti occasioni – alcuni cittadini ai quali avevano sottoposto antecedentemente un questionario. Nella serata de qua, venivano distribuiti dei cartoncini sui quali poter esprimere a gruppi di persone, casuali ed estemporanei, i relativi quesiti e le eventuali proposte. Si è stabilito anche un tempo massimo per la compilazione del cartoncino. All’assemblea non è stato concesso alcun dibattito ai presenti se non il compitino di riferire quanto emerso.

Tra gli scriventi, il consigliere Erman Bona era stato a suo tempo contattato e ascoltato da un collaboratore di Agenda in merito alla destinazione dell’area, al quale aveva esposto il suo pensiero che è riportato e condiviso nel dispositivo.

In tutto questo percorso “partecipato”, i sottoscritti consiglieri comunali Depretto, Goi e Scarabello (non siamo a conoscenza degli altri di minoranza), non sono MAI stati coinvolti e sentiti né dalla ditta incaricata né dal sindaco né dall’assessore Berti, nonostante l’argomento sia stato reiterate volte portato in consiglio comunale. Detto atteggiamento, per quanto ci riguarda rappresenta un grave vulnus alla democrazia rappresentativa, soprattutto perché chi è eletto dal popolo ha non solo il diritto ma anche il dovere di confrontarsi e discutere su scelte strategiche per la comunità. Come si può affermare che trattasi di un percorso partecipato se si esclude – a priori – da tale partecipazione il massimo organo di democrazia?

L’ex Area Marmi Piccoli con i suoi 4.866 mq deve essere recuperata per rispondere a molte esigenze di pubblico interesse quali quelle:

1) residenziali e imprenditoriali, con la previsione di parcheggi anche interrati, atteso che in centro Mori ne è sprovvista (Via Teatro, Via Modena, Zochel, Molina);

2) di incentivare le visite di turisti, sportivi e i loro accompagnatori nel centro del nostro Paese, che ha bisogno della loro numerosa presenza per ritornare a vivere e pulsare come una volta. A tal fine riteniamo non solo necessario collegare la pista ciclabile al centro storico e creare un migliore percorso pedonale tra lo stesso e il centro sportivo, ma anche di precedere in tale area la nuova entrata del Paese.

Va da sé che queste proposte e considerazioni impongono uno studio e un’attenta valutazione che consideri quest’area come un elemento di un riordino urbano più ampio che coinvolga anche piazzale Kennedy e l’attuale accesso a Mori centro, e il compendio dell‘ex cinema Vittoria e della antistante piazzetta.

Gli scriventi ritengono che si dovrebbe valutare anche lo spostamento della fermata dei pullman nell’area Piccoli e riprogettare l’ex cinema Vittoria per creare spazi di servizi e ristori ai ciclisti, agli amanti delle passeggiate in montagna e dagli alpinisti che vanno numerosi a scalare la ferrata di Montalbano.

Si pensi magari anche ad uno spazio che possa consentire ai molti sportivi professionisti e non, molto numerosi nella borgata, di avere la possibilità di un luogo di ristoro per rifocillarsi e recuperare le forze oltre che per socializzare e fare squadra.

In buona sostanza, riteniamo che l’ex era Piccoli meriti una progettualità lungimirante, che possa davvero riqualificare il nostro territorio e ridare ai Moriani una nuova energia, più lavoro e più benessere.

Tutto ciò premesso, si impegna la Giunta:

– previa valutazione tecnica, in sinergia con la commissione urbanistica e il tavolo sulla viabilità, a valutare un processo complessivo di pianificazione urbanistica che coinvolga non solo l’area Piccoli, ma anche Piazzale Kennedy, Piazza Malfatti e l’ex cinema Vittoria e che preveda il nuovo accesso alla borgata, nuovi parcheggi, con la realizzazione nel compendio dell’ex Cinema Vittoria e nell’antistante piazzetta degli spazi di ristoro e di promozione turistica per i ciclisti, per gli sportivi che salgono a Monte Albano per la ferrata o per percorrere i sentieri che portano in Val di Gresta.

– il processo di pianificazione dovrà anche tenere conto dello spostamento delle fermate degli autobus e rivedere l’attuale accesso al centro del Paese.

I Consiglieri Comunali

Erman Bona – Insieme per Mori

Paola Depretto – Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Ernesto Goi – Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Silvana Scarabello Vettore – Lega