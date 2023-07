LAV * ORSA JJ4 – RAI 1 “UNO MATTINA ESTATE“: « FUGATTI RIFIUTA IL CONTRADDITTORIO CON LA NOSTRA ASSOCIAZIONE, DI COSA HA PAURA? » (LINK PUNTATA)

14.45 - lunedì 17 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Presidente Fugatti, lei non crede nell’utilità di un confronto con gli animalisti, quindi ci congediamo da lei e segua in televisione quello che diranno gli altri nostri ospiti”. Tiberio Timperi, conduttore di Uno Mattina Estate su RaiUno ha salutato così questa mattina il Presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti che ha voluto parlare della sentenza resa nota venerdì scorso del Consiglio di Stato a condizione che non vi fosse un contraddittorio con il Presidente della LAV in studio.

“Ancora una volta il Presidente Fugatti dimostra che lui è l’antitesi di un amministratore pubblico perché non confrontandosi nega le basi della democrazia, addirittura irridendo come ‘ideologica’ la sentenza di un Tribunale dello Stato, un disprezzo che potrà purtroppo esercitare fino a che prima o poi verrà scaricato al suo destino” ha dichiarato Gianluca Felicetti, Presidente LAV e presente questa mattina in studio con il noto biologo Stefano Petretti.

Un’altra occasione persa dunque, quella di Fugatti, che non ha saputo cogliere neppure questa volta l’occasione di un confronto con chi sta incassando pareri favorevoli sia al TAR che al Consiglio di Stato sulla proposta di trasferimento all’estero a spese dell’associazione che ha già tutte le autorizzazioni ministeriali necessarie. Ma per citare lo stesso Presidente, sappiamo oramai che per lui uccidere Jj4 “è una questione di principio” e contro la stessa volontà della famiglia di Andrea Papi.

Qui la puntata di oggi di Uno Mattina Estate, al minuto 2:03:05