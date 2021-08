SETTIMANALE “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 26 AGOSTO: « GREGORACI – DE GIROLAMO – EVA HENGER – ALVARO VITALI »

SU «OGGI» NUOVE FOTO DI BRIATORE CON LA GREGORACI: «Sì, CI VOGLIAMO ANCORA TANTO BENE»

OGGI, in edicola da domani, pubblica nuove fotografie di Elisabetta Gregoraci in barca con l’ex marito Flavio Briatore e alcuni amici ma senza il loro figlio, Nathan Falco. Una conferma del riavvicinamento di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane, dopo una foto postata da Briatore su Instagram? Agli amici loro continuano a ripetere: «Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più». Tra le immagini esclusive di OGGI, gesti di estrema confidenza ma anche un tentata carezza di Briatore, respinta da Elisabetta che gli blocca la mano.

SU «OGGI» I BACI TRA FRANCESCO BOCCIA E NUNZIA DE GIROLAMO. CHE DICE: «ANCHE SULLE VACANZE, IO SONO DI DESTRA E LUI DI SINISTRA»

«L’attrazione fisica è rimasta stabile, è proprio quella degli inizi. È una cosa rara, siamo fortunati. E riservati: è difficile che ci lasciamo andare a effusioni in pubblico». Così Nunzia De Girolamo al settimanale OGGI. Che sul numero in edicola da domani mostra però molti baci, tra l’ex ministro delle Politiche Agricole per il Pdl, oggi conduttrice, e il marito Francesco Boccia, del Pd. Il fondale delle foto esclusive di OGGI è il Togo Bay, il lido di Porto Cesareo balzato agli onori delle cronache perché lì si trovava il ministro degli Esteri Luigi Di Maio mentre l’Afghanistan cadeva in mani talebane («In realtà stava sempre al telefono», dice la De Girolamo). Che racconta anche gli scontri “ideologici” con il marito sulle vacanze: «Io sono più esigente, mi piacciono le cose di destra: lidi spaziosi, una casa comoda, bei ristoranti. Francesco è più spartano, si adatta: sa come sono quelli di sinistra… Gli va bene tutto, anche una cucina che cade a pezzi: tanto a lui cosa cambia, cucino io!».

EVA HENGER A «OGGI»: «PER UN ATTACCO DI PANICO SONO FINITA IN OSPEDALE»

Eva Henger è finita in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini di Roma. «Credevo di morire. Ho pensato seriamente che non avrei più rivisto mia figlia», dice in un’intervista a OGGI, in edicola da domani. «Ho iniziato a sentire il cuore battere, soffro di extra-sistole, poi comincio ad avere un dolore fortissimo al petto e ad avere difficoltà di respiro. Inizio a tossire e mi sento svenire: ho pensato mi stesse accadendo quello che era accaduto a Janosh (un amico autista che un mese fa è morto davanti ai suoi occhi, ndr). Ero convinta di morire, le mani mi si sono addormentate, poi le gambe… e a quel punto mio marito mi ha portata in ospedale… Solo dopo 10 ore ho iniziato a stare meglio».

L’ex attrice rivela a OGGI che iniziò a soffrire di attacchi di panico alla morte dell’ex marito Riccardo Schicchi: «Da lì in poi ho cominciato a fare fatica: mi venivano questi attacchi, ma poi riuscivo a farli passare controllando l’ansia, tenendo a bada i sintomi. Mi avevano spiegato che tutto era partito da quel trauma, dall’aver visto la chiusura della bara…. Da allora soffro di claustrofobia, sto male negli ascensori, nelle gallerie, negli ambienti stretti».

ALVARO VITALI A «OGGI»: «IL MIO AMICO GIANFRANCO D’ANGELO SOFFRì MOLTO QUANDO LINO BANFI, A FURIA DI SGOMITARE, PRESE IL SUO POSTO»

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Alvaro Vitali ricorda l’amico e collega Gianfranco D’Angelo, recentemente scomparso, gli scherzi che D’Angelo gli faceva subire, il suo segreto per avere battute sempre pronte. E si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Dal 1975 al 1978 io e Gianfranco abbiamo girato 15 film: una catena di montaggio… Tra gli attori, sicuramente il più determinato a sgomitare ed emergere a tutti i costi era Lino Banfi. Tant’è che D’Angelo fu fatto fuori ed entrò Lino al suo posto accanto a me. Prima eravamo io e Gianfranco il tandem. Se ci rimase male? Molto, lasciò il cinema dicendo: “Non mi merita” per dedicarsi al teatro».