DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: « LA PAT INTENDE TROVARE UNA SOLUZIONE PERMANENTE PER TUTELARE I SENZA DIMORA? »

Interrogazione. Trovare una soluzione permanente per tutelare i senza dimora richiedenti protezione internazionale. A partire dalla sera del 30 novembre, in considerazione delle condizioni meteo (peraltro prevedibili data la stagione), il Comune di Trento ha aperto un dormitorio di 24 posti letto per senza dimora richiedenti protezione internazionale, nella sala polivalente della Circoscrizione dell’Oltrefersina (in Clarina).

Secondo quanto riportano i quotidiani si tratterebbe di una soluzione provvisoria di soli 6 giorni, trascorsi i quali, successive nuove aperture saranno decise a seconda delle previsioni meteo e delle temperature. Solo a Trento, ad ora, sono almeno trecento le persone che dormono all’aperto, in ripari di fortuna e in condizioni inaccettabili, in società che si pretendono civili.

Il sindaco Ianeselli sosterrebbe che l’accoglienza dei senza dimora non è di competenza comunale e che il problema si sarebbe generato a seguito delle politiche provinciali di cancellazione delle esperienze di accoglienza diffusa, motivo per cui i senza dimora finiscono inevitabilmente per concentrarsi nei centri principali (Trento e Rovereto).

E’ anche vero, però, che un comune ha il dovere di tutelare la salute di chi risiede sul suo territorio che non si può accettare passivamente che persone con alle spalle spesso viaggi in condizioni terribili si trovino a trascorrere mesi senza che si riesca per tempo ad offrire loro un’accoglienza degna di questo nome, che preveda anche dei centri diurni dove poter trovare riparo durante la giornata. Non sono certo gli edifici inutilizzati che mancano nelle nostre città e che potrebbero essere messi a disposizione se ce ne fosse realmente la volontà sia da parte comunale che provinciale.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

se la Provincia intende intervenire in maniera organica e programmatica per trovare una soluzione a tutela delle persone senza dimora richiedenti protezione internazionale che non sia solo estemporanea.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi