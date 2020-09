COOPERATIVA INCONTRA * “ LEGAL COUNSELOR “: « AL VIA IL PERCORSO DI FORMAZIONE POST LAUREA PER CREARE UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE SOCIALE »

Un percorso di formazione post laurea, organizzato e proposto dalla cooperativa Incontra in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali della Provincia di Trento, destinato a creare la figura dell’esperto in affidamento di servizi sociali.

“Legal counselor – spiegano i promotori – è iniziativa che punta, sostanzialmente, a formare un professionista del settore del sociale in grado di svolgere al meglio quattro funzioni.

Nel dettaglio: gestire il processo di partecipazione a gare e appalti e la contrattazione con l’ente pubblico, valutare lo strumento di affidamento più opportuno in base alla tipologia di servizio, utilizzare gli strumenti economico/finanziari a disposizione degli enti del terzo settore e, infine, orientarsi nella normativa di riferimento e applicarla correttamente”.

La proposta formativa è stata pensata e indirizzata per chi vive nel territorio della provincia di Trento e possiede una laurea in giurisprudenza, economia o sociologia o una laurea diversa ma esperienza lavorativa in settori coerenti.

Dodici il numero di partecipanti previsti. Le adesioni dovranno pervenire entro l’11 settembre. Seguiranno le selezioni per individuare i partecipanti.

Nel mese di novembre il via a Trento (presso il Centro Teatro in via Degli Olmi) del percorso formativo realizzato nell’ambito del Programma Operativo Fse (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. Conclusione a giugno 2021 dopo 1000 ore: 600 d’aula e 400 di tirocinio presso un ente del terzo settore.

“C’è un altro aspetto che riteniamo meritevole di una sottolineatura – aggiungono gli organizzatori – Infatti non sono previsti costi a carico dei partecipanti e saranno riconosciuti un buono pasto per le giornate di almeno 6 ore e indennità di frequenza e di tirocinio per i partecipanti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente”.

Per saperne di più consultare i siti www.incontra.tn.it e LINK