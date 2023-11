“COOPERATIVA SOS VILLAGGIO FANCIULLO“ * RACCOLTA FONDI NATALIZIA: « AL VIA LA CAMPAGNA “UN PICCOLO GESTO, IL TUO DONO ALLA COMUNITÀ” CON DESPAR »

15.18 - lunedì 20 novembre 2023

Sos Villaggio del Fanciullo, al via la campagna “Un piccolo gesto: il tuo dono alla comunità” con Despar. La cooperativa SOS Villaggio del Fanciullo di Trento e Despar insieme per una campagna di raccolta fondi che interessa i punti vendita del Trentino Alto Adige dal 20 novembre all’11 dicembre.

Fare la spesa diventa un gesto di solidarietà che aiuta la realizzazione dei progetti della cooperativa trentina che ospita in case-famiglia giovani e bambini con famiglie in difficoltà. L’iniziativa di raccolta fondi natalizia promossa da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar, che si svolgerà dal 20 novembre e durerà fino all’ 11 dicembre 2023, coinvolgerà quest’anno per la prima volta il “Villaggio del fanciullo SOS di Trento”, la cooperativa che si occupa di assistere bambini e ragazzi in situazioni familiari difficili offrendo accoglienza, cura e sostegno all’interno di case-famiglia e spazi di condivisione.

Stamani la presentazione in una conferenza stampa nella sede del Villaggio del Fanciullo, alla presenza del presidente Alberto Pacher e dei rappresentanti di Aspiag Despar, Ingo Wachtler (marketing) e Philip Cannarsa (direzione).

In occasione della campagna “Un piccolo gesto: il tuo dono alla comunità”, in tutti i punti vendita della regione, i clienti di Aspiag Service Despar potranno scegliere di contribuire alla raccolta fondi ogni volta che effettueranno un acquisto.

La modalità sarà semplice: i clienti potranno chiedere in cassa di arrotondare (a piacere) lo scontrino della spesa e la differenza verrà automaticamente destinata a sostenere il lavoro portato avanti ogni giorno dall’associazione trentina.

“Accogliamo con grande piacere la proposta di Despar – afferma il presidente del Villaggio del Fanciullo Alberto Pacher – poiché qualsiasi contributo che arriva al Villaggio contribuisce a far nascere o crescere progetti di accoglienza. Confidiamo molto nella generosità e nella disponibilità non solo di chi ci conosce ma anche di chi condivide lo spirito inclusivo, aperto e solidale che da sempre anima l’attività dei Villaggi Sos. In sessant’anni di storia il Villaggio del Fanciullo è sempre stato intimamente legato al nostro territorio”.

“Siamo entusiasti di offrire il nostro supporto all’associazione ‘Villaggio del fanciullo SOS di Trento’, un’organizzazione di grande valore che ha come obiettivo quello di garantire un futuro migliore a tutti i bambini che vivono quotidianamente situazioni sociali e famigliari complicate – ha affermato Philip Cannarsa della direzione Aspiag Despar – . Insieme possiamo fare una differenza significativa nella vita di coloro che hanno bisogno del nostro sostegno e per questo siamo fieri di riaffermare con questa campagna il nostro impegno verso le comunità dei territori che ci ospitano”.

Sos Villaggio del Fanciullo, intimamente legato al nostro territorio

Da 60 anni, nel Villaggio all’interno del parco di Gocciadoro, la cooperativa accoglie persone in difficoltà (non solo bambini, ma anche adolescenti, adulti, famiglie) e propone loro luoghi e contesti educanti di protezione, cura, accompagnamento e relazioni a sostegno del miglior sviluppo e benessere individuale e familiare”.

Attualmente sono accolti circa 130 giovani dai 6 ai 25 anni, che vivono in 6 case famiglia nel “Villaggio” di Gocciadoro (42 ragazzi e ragazze) e in altri alloggi in città. La permanenza media è di 4 anni, età media di 14 anni.

La cooperativa gestisce anche un centro diurno, Colibrì, dove vengono seguiti 10 ragazzi, un progetto di accoglienza di donne richiedenti protezione internazionale (Karibù) che ospita cinque nuclei con 12 figli complessivi e tre donne sole, e un servizio di intervento domiciliare che attualmente ha in carico 13 casi. È attivo anche un servizio di accompagnamento all’abitare che riguarda 7 ragazzi e ragazze.

Aspiag Service Despar

Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia, opera nel settore della grande distribuzione organizzata, vendendo all’ingrosso e al dettaglio prodotti alimentari e non.

Nei territori in cui è presente, con una rete logistica di 10 piattaforme di cui 4 Direzioni Regionali (Mestrino, Bolzano, Udine e Castel San Pietro Terme), gestisce 255 punti vendita diretti e rifornisce 306 punti vendita affiliati, grazie ai suoi oltre 8.880 collaboratori.

Assieme alle concessionarie SPAR di Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria, Aspiag Service fa parte del gruppo SPAR Austria. Aspiag Service è inoltre parte del Consorzio Despar Italia che, con i suoi 6 soci consorziati, riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio nazionale.