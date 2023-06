GABRIELLA MAFFIOLETTI * SCOMPARSA BERLUSCONI: « GRANDE COSTRUTTORE DI DIPLOMAZIA ED ALLEANZE, ARTEFICE DELLA DISFATTA COMUNISTA NEL NOSTRO PAESE »

14.25 - lunedì 12 giugno 2023

La notizia della morte di Silvio Berlusconi leader di Forza Italia mi ha profondamente rattristato. Mi accomuno al dolore dei familiari in primis, dei Dirigenti del Partito, dei tanti militanti, sostenitori etc. di tutti coloro che lo hanno conosciuto ed avuto modo di apprezzarne le molteplici doti manageriali e di intraprendenza personale e mediatrice. Un grande leader se ne è andato, un leader che ha segnato la svolta nella storia politica italiana.Un grande costruttore di diplomazia e di alleanze nonché vero artefice della disfatta dell’egemonia comunista nel nostro Paese. Rimarrà per sempre il suo Esempio politico per tutto ciò che di buono negli annali della storia sarà scritto di Lui ed in ognuno di noi il Suo verbo! La prego se può di fare giungere insieme alle molteplici testimonianze di cordoglio anche le mie. Grazie.

Messaggio di cordoglio che ho inviato al segretario personale di Cattaneo e della classe dirigente di F.I.

Gabriella Maffioletti