LEGA GIOVANI – TRENTINO * GIUNTA PAT: « PIENA SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE FUGATTI ED AL GRUPPO CONSILIARE PER I CONTINUI ATTACCHI DA PARTE DELLA STAMPA E DELLE MINORANZE »

Esprimiamo la nostra piena solidarietà verso la Giunta Fugatti ed il gruppo Consiliare della Lega Trentino che, ogni giorno, sono vittime di attacchi strumentali da parte degli organi di stampa locali e dalle opposizioni.

Spiace constatare come queste offensive mirino sempre a delegittimare un governo provinciale che è stato proclamato vincitore con le elezioni dello scorso 21 ottobre e che ora governa con una maggioranza netta, ma soprattutto coesa.

Abbiamo visto tutti quando, durante la manovra di assestamento alla variazione del bilancio provinciale, una maggioranza compatta abbia sostenuto più di 5000 votazioni, senza andare sotto neppure una volta.

Quando il tabellone doveva essere rosso, era rosso, e quando doveva essere verde, era verde. E voglio inoltre sottolineare come sia anche molto importante ciò che la Giunta sta facendo sia per la scuola che per gli studenti più in generale; dalla partenza con i cambiamenti nel Clil fino ad arrivare al taglio del 50% del costo annuo dell’abbonamento ai trasporti pubblici. Abbiamo molta fiducia nelle capacità dell’assessore Bisesti e lo ringraziamo per il lavoro che sta portando avanti, con una visione della scuola lungimirante ed innovativa rispetto alla precedente giunta.

Il coordinamento scuole e in particolare il suo rappresentante Leonardo Divan con i Giovani Lega Trentini e il loro coordinatore Marco Leonardelli, totale sostegno verso la giunta Fugatti.