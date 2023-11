CNA * PREMIO CAMBIAMENTI: « INNOVAZIONE, CINQUE STARTUP DEL TRENTINO ALTO ADIGE ALLA SEMIFINALE DEL NORDEST »

15.11 - lunedì 20 novembre 2023

CNA e Premio Cambiamenti, cinque startup del Trentino Alto Adige alla semifinale del Nordest. Si sono confrontate a colpi di innovazione le startup, venti in tutto di cui cinque dal Trentino Alto Adige, che sabato 18 novembre hanno partecipato alla semifinale Nordest del Premio in provincia di Treviso. Dall’arredamento topografico alla cosmetica, dalla didattica al recupero del pianeta e alla comunicazione digitale su strada, sfaccettate le idee imprenditoriali presentate Cinque startup del Trentino Alto Adige hanno preso parte sabato 18 novembre alla semifinale Nordest del Premio Cambiamenti di CNA. Insieme ad altre quindici imprese provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia si sono date appuntamento nella suggestiva e contemporanea location del Treviso Arts District. A disposizione di ogni imprenditrice e imprenditore tre minuti per presentare la propria attività e convincere la giuria composta dalla presidente di Giovani Imprenditori CNA Alto Adige Martina Tomasi, insieme al presidente dei Giovani imprenditori di CNA Friuli Venezia Giulia Max Petri e a quello del Veneto Diego Stimoli, e dal giurato esterno, un rappresentante di Jeve- Junior Enterprise Ca’ Foscari Venezia.

Per il Trentino Alto Adige a susseguirsi sul palco sono state la bolzanina Dolomitisch che, combinando artigianato, tecnologia satellitare e design moderno, produce pezzi di arredo unici, FF Cosmetics, la startup che ha lanciato Hormoon, la prima linea 100% made in Italy che sincronizza la cura della pelle con le fluttuazioni ormonali, Fortissimo di Merano, che unisce percorsi didattici, app e virtual reality per un tuffo nuovo e innovativo nel mondo della musica classica, Free Seas Società Benefit di Trento nata con la visione di definire, attraverso le migliori tecnologie, un nuovo modello tecnico-organizzativo-finanziario per recuperare aree del nostro Pianeta ammalorate da fenomeni di inquinamento e Truckscreenia di Bolzano che ha come obiettivo quello di rendere più smart la mobilità, creando sinergie tra il settore del trasporto, quello della pubblicità, della gestione delle infrastrutture viarie e del traffico veicolare.

La scelta della giuria è ricaduta su NAZENA, della provincia di Vicenza che si occupa di riciclo di scarti del settore tessile. Sono 1.100 in tutto le imprese che quest’anno si sono candidate al Premio Cambiamenti in Italia. Il primo classificato si porterà a casa il 15 dicembre 20.000 euro in denaro o come primo investimento in un crowdfunding. La semifinale Nordest è organizzata CNA Trentino Alto Adige, CNA Veneto e CNA Friuli Venezia Giulia. “Grazie al Premio Cambiamenti targato CNA – afferma Martina Tomasi, presidente Giovani Imprenditori CNA Alto Adige – abbiamo la possibilità di far conoscere le migliori nuove realtà imprenditoriali del nostro territorio, supportarle e allo stesso tempo creare una grande connessione tra mondo dell’associazionismo, imprenditoria e innovazione. Sono passati poco più di dieci anni da quando in Italia si è fatto largo all’innovazione nel tessuto economico, grazie ad una norma. Il tasso di crescita tra il 2020 e il 2022 in Italia è stato del 28,8%. CNA ha capito fin da subito il valore e il coraggio di queste aziende giovani e innovative e, grazie a questo Premio ed a un pacchetto di servizi, è al loro disposizione per affiancarle nella crescita e nella progettualità”.