ON. MELONI (FDI) * CONCERTO PRIMO MAGGIO: « PERSA UN’OCCASIONE PREZIOSA PER PARLARE DEI PROBLEMI DI MILIONI DI LAVORATORI »

“La cosa divertente della vicenda del concerto del primo maggio è vedere il cortocircuito di certa sinistra che si straccia le vesti sulla censura ma poi, di fatto, sponsorizza proposte di legge che limitano la libertà d’espressione.

La cosa triste, invece, è che ancora una volta è stata persa un’occasione preziosa per parlare dei problemi di milioni di italiani. Ci sono lavoratori che da più di un anno aspettano risposte: attività messe in ginocchio, altre che non riapriranno più, il tutto unito a pesanti limitazioni delle libertà personali.

Era chiedere troppo che ci si concentrasse sulla ripartenza economica e sociale dell’Italia?”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.