VODAFONE ITALIA * NOMINE: « GIANLUCA PASQUALI, DAL PRIMO SETTEMBRE NUOVO DIRETTORE BUSINESS UNIT CONSUMER »

Dal 1 settembre 2021 Gianluca Pasquali assume il ruolo di Direttore Business Unit Consumer di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio.

Gianluca Pasquali è entrato in Vodafone Italia nel 2011 come Head of Strategy, ricoprendo diversi ruoli commerciali di crescente responsabilità nel marketing e nelle vendite.

Ha guidato il lancio della fibra in Italia, il rilancio della business unit wholesale, nonche’ la definizione della strategia dei canali di vendita consumer.

Nel 2018 ha assunto il ruolo di Direttore Commercial Operations ed è entrato nel Comitato Esecutivo di Vodafone Italia. Nel ruolo ha guidato la strategia e la trasformazione digitale delle operations, rafforzato la differenziazione del servizio clienti e ha avviato un massiccio piano di reskilling per gli 8 call center di Vodafone sul territorio nazionale.

Da aprile 2020 Pasquali è Group Retail & Customer Operations Director, dove ha accelerato il digitale come canale di vendita, la trasformazione e digitalizzazione sia del canale retail che del customer service per tutto il Gruppo Vodafone, disegnato la nuova strategia per le customer operations e per l’app My Vodafone e lanciato l’approccio di piattaforma unica sia per TOBi che per la App con l’obiettivo di fare leva sulla dimensione globale del Gruppo. Nel suo ruolo ha inoltre introdotto lo smart working nelle customer operations di tutto il Gruppo Vodafone.

In precedenza, ha maturato esperienza nella consulenza strategica, sia in Italia sia negli stati Uniti, in The Boston Consulting Group e ha iniziato la sua carriera in PricewaterhouseCoopers occupandosi di M&A.

Laureato in economia con lode presso l’ Università Federico II di Napoli, ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi.