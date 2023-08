CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * NUBIFRAGIO A STIVOR : PACCHER, « LA NOSTRA GENTE IN BOSNIA È SOLIDALE, MA CIRCOLO TRENTINO ANCORA SCOPERCHIATO »

09.08 - martedì 1 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Missione a Stivor colpita dal maltempo del vicepresidente Paccher. “La nostra gente in quell’angolo di Bosnia è solidale e laboriosa, ma Circolo trentino ancora scoperchiato”. Missione di solidarietà e vicinanza ad una comunità trentina all’estero colpita dal maltempo. E’ quella che vede in queste ore protagonista in Bosnia ed Erzegovina il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.

L’uomo politico si trova in quella Stivor che nei giorni scorsi ha subito le conseguenze di un violento nubifragio che ha scoperchiato i tetti delle case ed ha lasciato la popolazione priva di acqua potabile ed energia elettrica. Con la località bosniaca ha sempre mantenuto negli anni un solido rapporto il vicepresidente Paccher: “Sono voluto tornare a Stivor, dove ero già stato in diverse occasioni, anche perchè in questa località vivono circa mille trentini, in larga parte originari della Valsugana.

Qui sul posto mi sono reso conto di quanto sia speciale la solidarietà e la laboriosità della nostra gente, visto che ad una settimana dal nubifragio il paese ha sistemato in larga parte quanto era stato danneggiato. Gli abitanti di Stivor si sono rimboccati subito le maniche ed hanno riparato le case scoperchiate dalla furia del vento, riallacciando anche tutte le forniture idriche ed elettriche. Purtroppo non si è riusciti a riparare il tetto di una grande costruzione, l’ edificio che è l’attuale sede del Circolo dei trentini di Stivor, di fatto l’unico luogo d’incontro riservato alla nostra comunità nella località bosniaca.

A questo proposito ho avuto un incontro con il sindaco di Prnjavor (da cui dipende Stivor), Darko Tomas, che mi ha rassicurato sul fatto che il suo Comune interverrà con solerzia per sistemare l’immobile. Nell’incontro – osserva ancora Paccher – ho riportato al sindaco anche la richiesta della gente che, per ragioni di sicurezza, Stivor possa avere un marciapiede lungo la strada principale che attraversa il paese, molto frequentata. Tomas si è detto sensibile al problema e da parte mia ho promesso l’interessamento della Provincia autonoma di Trento per un’eventuale opera di messa in sicurezza di quel tratto”.