UIL TRENTINO * ITEA SPA: SEGRETARIO ALOTTI « LA GIUNTA FUGATTI PENSI ALLE 1.000 FAMIGLIE TRENTINE SENZA CASA, NON A NOMINE IN FUNZIONE ELETTORALE »

17.21 - sabato 29 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Itea – La Giunta Fugatti pensi alle 1000 famiglie trentine senza casa e non alle nomine di Itea Spa in funzione elettorale.

Sono iniziate le manovre elettorali ed i problemi della nostra Provincia vengono subito strumentalizzati dai partiti, magari proprio di quelli che sorreggono la maggioranza della Giunta Fugatti. Vedasi il nuovo balletto avviato da FdI e Fugatti sulla nomina di una Presidenza in Itea.

La Spa provinciale che si occupa, anzi si dovrebbe occupare, visti gli scarsi risultati degli ultimi anni di edilizia abitativa pubblica. A fronte di 1.000 famiglie numerose trentine a basso reddito senza casa e del migliaio di alloggi Itea vuoti, la preoccupazione dell’attuale Presidente della Spa Gerosa e del Presidente Fugatti non sembra quella di trovare soluzioni e attivarsi per risolvere i gravi problemi di edilizia pubblica, ma piuttosto, per l’una, quella di trovare il momento giusto per dimettersi dal ricco incarico e per l’altro negoziare fuori dall’ambito istituzionale il nuovo incarico, a miserrimi fini strumentali e politici, senza alcun vantaggio per i cittadini e le famiglie in difficoltà.

Nella sola zona di Trento sono 1.222, l’11% in più dell’anno passato le domande di contributo per l’affitto presentate, ma il dato d’aumento di richiesta risulta generalizzato su tutto il territorio e le altre Comunità di Valle. La Uil si augura una maggior attenzione su questo versante anche nell’annunciata, ma ancora “vuota” variante di bilancio che andrà in aula nei prossimi giorni.

*

Walter Alotti

Segretario generale Uil Trentino