PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ABBATTIMENTO JJ4: FUCCELLI, « DIFFIDATI PROVINCIA – SERVIZI SANITARI – CORPO FORESTALE, FUGATTI MENTE SU PROTOCOLLO PACOBACE »

16.14 - sabato 29 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

ABBATTIMENTO JJ4. DIFFIDATI PROVINCIA, SERVIZI SANITARI E CORPO FORESTALE. FUCCELLI (PAE): FUGATTI MENTE SUL PROTOCOLLO PACOBACE.

Dopo la terza querela depositata ieri alla Procura della Repubblica nei confronti del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti per i reati di istigazione a delinquere e tentato delitto, artt. 414 e 56 del codice penale, in data odierna è stato trasmesso atto formale di significazione e diffida al presidente della Provincia, al direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed al comandante del Corpo forestale, intimando l’immediata interruzione del provvedimento di abbattimento dell’orsa JJ4 disposto con Decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 10 del 27 c.m. al fine di non incorrere nel reato di uccisione di animali senza necessità previsto e punito dall’art. 544 bis del Codice penale nonché dalla L.189/2004.

“Sia il PACOBACE sia la Legge Provinciale 9/2018 sia la Direttiva Habitat 92/43/CEE non prevedono l’abbattimento del soggetto pericoloso come unica soluzione. Fugatti mente quando afferma questo. La soluzione dell’abbattimento dell’orso pericoloso è l’estrema ratio consentita soltanto ed unicamente “a condizione che non esista un’altra soluzione valida” mentre le soluzioni alternative valide, praticabili ed attuali circa il trasferimento degli orsi definiti problematici/pericolosi ci sono eccome. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Sono state presentate prima del decreto del presidente succitato da alcune associazioni animaliste nonché da Enti pubblici come Enti Parco e Comunità montane di altre regioni tra cui il Distretto del Partenio e l’ Ente Parco Roccamonfina-Foce Garigliano. Con questo nuovo provvedimento di abbattimento Fugatti ha confermato di essere inadeguato al ruolo ricoperto”

Partito Animalista Europeo